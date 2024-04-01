Владельцы квартир в Петербурге не торопятся взимать с туристов курортный сбор

В Санкт-Петербурге с 1 апреля гостиницы и владельцы посуточно сдаваемых квартир обязаны взимать курортный сбор – 100 руб. в сутки с человека в случае проживания более 24 часов. Освобождены от уплаты дети и подростки до 18 лет, а также около двух десятков категорий льготников – герои России, инвалиды, члены многодетных семей, ветераны боевых действий и т. д.

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Благодаря сбору питерские власти рассчитывают собрать в течение года около 310 млн руб. Все эти средства должны пойти на строительство, ремонт, реконструкцию, благоустройство туристско-рекреационных объектов.

«Это будут целевые деньги, которые могут быть направлены только на конкретные проекты по улучшению курортной инфраструктуры», – объяснял председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, перечень объектов выберет специально созданный общественный совет.

Закон о курортном сборе был принят еще в октябре прошлого года, но до сегодняшнего дня действовала нулевая ставка. За это время власти, а также гостиницы, санатории, апарт-отели и прочие объекты размещения должны были подготовиться к новой норме. Сейчас появилась новая система, включающая механизм оплаты, а также сформирован реестр операторов сбора, в котором в настоящее время около 600 объектов. В основном – большие и маленькие отели: от известных гостиниц, таких как «Астория» и «Англетер», до мини-отелей, хостелов и лофтов. Кое-где информация о необходимости уплаты сбора уже указана при бронировании номера, однако пока не во всех отелях.

Однако есть нюанс. В Петербурге огромное число туристов и гостей, приезжающих по делам, останавливается в квартирах, которые сдаются посуточно. И если некоторые из них уже появились в реестре, то многие вставать на учет не торопятся. Достаточно сказать, что на следующие выходные сервисы бронирования предлагают более 2,2 тыс. вариантов размещения в Питере – гораздо больше, чем на данный момент состоит в реестре. При этом владельцы квартир, работающие с туристами, также обязаны зарегистрироваться в новой системе.

«Операторами курортного сбора являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях, в Санкт‑Петербурге, включенные в реестр операторов курортного сбора», – отмечают в администрации Санкт-Петербурга.

Очевидно, что этот процесс необходимо как-то контролировать. Редакция TourDom.ru отправила запрос в Комитет по туризму Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, каким образом будет осуществляться такой контроль.

К Закону о курортном сборе, который в настоящее время введен в качестве эксперимента в некоторых регионах России (в частности, в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях), есть и другие вопросы. Осенью прошлого года Минфин инициировал проверку механизма, усомнившись в его прозрачности и эффективности расходования полученных средств. Результаты этого мониторинга должны быть представлены по итогам 2024 года, после чего будет принято окончательное решение – сворачивать эксперимент или же распространить его и на другие регионы.