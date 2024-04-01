Сарапул оказался одним из лучших городов музейного туризма в России

Сарапул оказался финалистом первой Всероссийской премии «Туристические города» (18+). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Удмуртии.

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В финальных мероприятиях участвовали представители 54 городов из 36 регионов России. От Сарапула на публичной защите проектов выступили сотрудники Сарапульского музея-заповедника. Они продемонстрировали возможности музейного комплекса как культурного бренда территории.

В настоящий момент Сарапул входит в тройку городов Удмуртии с самым высоким турпотоком. Здесь развивается музейный, семейный, познавательный и речной туризм. Также туристы могут не только послушать экскурсии, но и стать их участниками. А для самостоятельных путешественников в городе разработали пешеходные маршруты. Сарапул даже включён в национальный турмаршрут «Влюбиться в Удмуртию» (0+).

В результате жюри присудило Сарапулу 3 место в номинации «Город музейного туризма». Отмечается, что такая высокая оценка подчеркивает правильное развитие туризма в городе. Гран-при взяла Елабуга, а первое и второе места достались Торжку и Городцу.