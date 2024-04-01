Что делать в Боровске

Мы продолжаем обзор интересных маршрутов выходного дня вдоль Киевского шоссе и, посетив Наро-Фоминск, Обнинск, Малоярославец и Жуков, отправляемся в Боровск. Этот город удивит вас во всех смыслах. Он расположен в живописных местах, которыми можно полюбоваться с множества смотровых площадок. Здесь необычные музеи и большое количество красивых храмов. А творчество художника Владимира Овчинникова, превратившего Боровск в музей под открытым небом, поразит вас до глубины души. Путешествие в Боровск совершенно точно оставит незабываемые впечатления. Рассказываем о самых ярких местах города.

© Quto.ru

Боровск

Боровск впервые упоминается в 1358 году. В конце XIV века город стал одним из центров Серпуховско-Боровского княжества. В середине XV века Пафнутий Боровский основал на окраине города крупный культурно-религиозный центр, ныне известный, как Пафнутьево-Боровский монастырь. С 1880 по 1892 годы в Боровске жил Константин Эдуардович Циолковский. А примерно с 2002 года художник Владимир Овчинников написал около 100 картин на стенах домов Боровска, так что теперь город знаменит и своим собственным Боровским Бэнкси.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Боровска около 85 километров пути по Киевскому шоссе. Путешествие можно совместить с посещением Обнинска, Наро-Фоминска или Малоярославца. А вообще, чтобы без спешки изучить сам Боровск и окрестности, лучше заложить не один, а два дня.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Площадь Ленина

Центр Боровска – это площадь Ленина (бывшая Торговая), где сосредоточено большинство исторических и культурных объектов. Торговые ряды, построенные в XVIII – XIX веках, мемориал Воинской славы с Вечным огнём, Мемориальная аллея, памятник В.И. Ленину, Благовещенский собор.

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Старица

Здесь же находится Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск», библиотека, а перед ней – памятник религиозному мыслителю и философу-футурологу Николаю Фёдоровичу Фёдорову.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка у «Домика счастья»

Продолжить изучение Боровска можно, посетив туристический бутик «Домик счастья». В старинном двухэтажном доме и рядом с ним создано креативное арт-пространство: сувенирная лавка, выставочные залы, кафе «Чашечная», смотровая площадка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Отсюда открывается очень красивый панорамный вид на реку Протва и целую россыпь церквей.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Кондуки, Епифань, Богородицк

Справа от «Домика счастья» расположен памятник флотоводцу и адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину (он родился в имении Комлево Боровского уезда) и ещё одна смотровая площадка с панорамным обзором.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка рядом с часовней боярыни Морозовой

Рекомендуем полюбоваться видами и со смотровой площадки, расположенной рядом с часовней боярыни Морозовой (в XVII веке в Боровск были сосланы протопоп Аввакум, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова). А рядом, у здания Администрации, - ещё одна живописная смотровая!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник К. Э. Циолковскому

В центре города настоящее скопление достопримечательностей. Здесь вы увидите и сквер Гагарина с памятником Ю.А. Гагарину, и памятник К. Э. Циолковскому. Циолковский жил в Боровске в 1880-1892 годах, работая учителем арифметики и геометрии в городском училище. В Боровске также есть Музей-квартира К. Э. Циолковского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: заброшенный пионерский лагерь «Юбилейный» и Кратово

Глобус Боровска

На здании по адресу Коммунистическая улица, дом 1 вы увидите «Глобус Боровска», выполненный Владимиром Овчинниковым – эта картина фактически встречает тех, кто въезжает в Боровск. Здесь изображены и городские постройки, и знаменитые жители Боровска, и карта картин Овчинникова. Не забудьте обойти здание вокруг, чтобы увидеть все фрески.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Прогулки с Боровским Бэнкси

С тех пор, как Владимир Овчинников написал около ста картин на стенах домов Боровска, прогулки по городу превратились в настоящий творческий квест – хочется прогуляться по всем улочкам, чтобы найти все фрески (кто-то называет их граффити). Картины Овчинникова часто сопровождаются стихами. Их автор — Эльвира Частикова, жена художника. Одна из самых удалённых от центра города работ Овчинникова - это «Ковчег», расположенный на противоположном берегу реки на дорожке от пешеходного моста через Протву до посёлка Институт.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Картинка и музеи Боровска

Рядом с небольшим парком Картинка – церковь Всех Святых, в которой располагается Музейно-выставочный центр. В родовом доме купцов Полежаевых находится Музей предпринимательства (истории боровских купцов и промышленников), а рассказ о купеческих традициях и быте можно услышать непосредственно от прямых потомков этой известной купеческой фамилии. Также в городе есть музей «Тюремный замок», картинная галерея, Музей-галерея иконописи и церковного искусства, Музей кукол и пр.

© Светлана Парфенова

Музей Компьютеров

Из необычных музеев Боровска отметим музей Компьютеров, расположенный в небольшом здании дореволюционной постройки в центре города. Его коллекция насчитывает более 40000 артефактов, а в экспозиции представлено, разумеется, только самое интересное. Это вычислители доэлектронной эпохи – логарифмические линейки, счислители Куммера, арифмометры и комптометры и др., самая богатая публичная коллекция в России механических и электромеханических калькуляторов, ностальгический стенд с мобильниками. Электроника представлена как элементами ранних компьютеров, начиная с ламповых, так и техникой на СБИС начала 21 века. Среди уникальных экспонатов – ламповая советская аналоговая машина (у неё нет процессора, памяти и программ) «Сетунь» на троичных (не двоичных!) элементах. Будьте внимательны: музей Компьютеров работает с 11 до 19 часов в выходные и праздники. В остальные дни – по предварительной заявке.

Маршрут выходного дня: Ярославль

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Свет творящая Текижа и Музей Дом самолёта Як-40

В Музее Дом самолёта Як-40 можно ознакомиться с историей гражданской авиации, подняться по трапу ТУ-134 в кабину настоящего ЯК-40, посидеть за штурвалом и на рабочем месте командира воздушного судна. Рядом – уютный парк Свет творящая Текижа и памятник Преподобному Пафнутию Боровскому.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Покровская церковь и чайная на Высоком

На окраине города находится старинный деревянный храм XVII века. Когда-то здесь находился Высоко-Покровский Боровский монастырь, основанный в середине XIV века. В 1414 году в монастыре принял монашеский постриг преподобный Пафнутий. В 1444 году Пафнутий, уже ставший игуменом, покинул обитель и поселился на реке Истерьме, где основал новый монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1610 году строения Высоко-Покровского монастыря были сожжены литовцами и поляками, а в 1621-м была возведена новая деревянная церковь Покрова Пречистой Богородицы. Рядом с церковью – чайная, памятник преподобному Пафнутию Боровскому и смотровая площадка с завораживающий панорамным видом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

Архитектурный комплекс Свято-Пафнутьева монастыря расположен на возвышенности при впадении реки Истерьмы в Протву и имеет большое историческое и культурное значение. Кроме духовной роли монастырь выполнял и роль оборонительную. Во времена СССР здесь базировалась исправительная колония, позже – техникум и музей. Монастырь был вновь открыт в 1991-м году.