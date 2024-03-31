Куда поехать на майские праздники? 8 сценариев на любой случай

Найти себе занятие и продумать майские праздники — занятие не из лёгких. Кому-то интересны городские активности, другим — единение с природой. Многие планируют отдых только на несколько дней, а особенно предприимчивые — аж на две недели, заранее взяв отпуск между праздниками. Куда же отправиться таким разным путешественникам? Сервис OneTwoTrip раскрыл для «Секрета» топовые направления.

© Секрет Фирмы

На несколько дней

В город

Самара

Как добраться: самолётом из Москвы за полтора часа.

Чем заняться: можно заглянуть на Жигулёвский пивоваренный завод, а после посетить музей «Самара космическая».

Чтобы закрыть кольца активности, можно прогуляться по набережной или даже собрать архитектурное бинго. Ключевые локации: фахверковый дом, католический костёл, музей-усадьба Толстого и пряничный особняк Клодта.

Помимо этого, можно выделить несколько часов на изучение местных арт-пространств. Например, заглянуть в шоурум «Помещение» и кластер «Восемь студий».

© East News/Ivleva Viktoria

Екатеринбург

Как добраться: самолётом из Москвы за два часа 15 минут.

Чем заняться: начните с небоскрёба «Высоцкий»: заберитесь на смотровую площадку, оцените вид на город и спускайтесь на землю. Здесь можно посетить «Ельцин Центр» — маст-визит для туристов и одна из любимых локаций горожан.

В музее вы узнаете побольше о жизни первого президента, а в сувенирном магазине закупитесь небанальными подарками с уральской душой.

Не стоит игнорировать и культурную жизнь города. Можно зайти в Музей Невьянской иконы и посетить любой спектакль в Коляда-театр: он может перевернуть все представления о театральных постановках. И про филиал Эрмитажа не забудьте: он так и называется — «Эрмитаж-Урал».

На природу

Плёс (Ивановская область)

Как добраться: на поезде из Москвы в Иваново («Ласточка» идёт около четырёх часов, а потом на автобусе или такси.

Чем заняться: камерный городок на Волге вдохновлял самого Исаака Левитана. Художника можно понять: широкий вид на Волгу, нетронутые леса и ухоженная набережная смотрятся очень живописно.

Вот несколько локаций, которые рекомендуют посетить в Плёсе.

Соборная гора. Самая известная смотровая площадка и пункт сбора художников: здесь то и дело устраивают пленэры. Пристань. Отсюда уходят экскурсионные теплоходы — и можно посмотреть на город с воды. Дом-музей Исаака Левитана. Здесь художник написал 23 полотна и набросал пару сотен эскизов. Гора Левитана. На вершину ведёт деревянная лестница. Наградой тем, кто её преодолеет, станет вид на Волгу и Плёс, а ещё памятник художнику.

© KAREN MINASYAN/AFP/East News

Армения

Как добраться: самолётом из Москвы за 2 часа 35 минут. Россиянам можно въезжать в Армению по внутреннему паспорту.

Чем заняться: если городским движем вы насытились в будни, можно отправиться в горную Армению — навстречу водопадам, озёрам и причудливым скалам.

Если детокс, то только диджитал: здесь легко соблазниться гранатовым вином и фирменным коньяком (но не забывайте, что безопасной дозы алкоголя не существует).

Что касается впечатляющих видов, то вот топ природных локаций.

Озеро Севан — самое большое в Армении и одно из крупнейших на Кавказе. Сюда едут за медитативной рыбалкой, грандиозными панорамами и шашлыком на берегу. Водопад Джермук. Вода тут не простая, а целебная — увидеть её можно в любом армянском супермаркете. Ущелье Гарни. Как церковный орган, только естественного происхождения: базальтовые колонны застыли и теперь носят гордое название «Симфония камней». Город Дилижан. Находится посреди заповедной территории, так что воздух тут лечебный, леса — густые, тропинок — бесконечное множество. Касахское ущелье — живописный зелёный каньон, своими природными ступенями напоминающий рисовые террасы где-нибудь в Азии.

Как подготовить машину к путешествию? Рассказал автоэксперт

Собираемся в путешествие на машине. Список всего, что вам пригодится

На две недели

В город

© ANTHONY WALLACE/AFP/East News

Сеул (Южная Корея)

Как добраться: самолётом из Москвы в Сеул с пересадкой. Для поездки продолжительностью до 90 дней виза не нужна, но необходимо специальное электронное разрешение K-ETA.

Чем заняться: сюда едут за экзотическим шопингом, фотогеничными локациями и экспресс-знакомством с самобытной культурой.

В Сеуле прекрасно уживаются древность и современность, а город — это микс из старинных дворцов, храмов и технологичных небоскрёбов. Посетите главный дворец Кёнбоккун, загляните в буддийский храм Чогеса и прогуляйтесь по торговому кварталу Мёндон.

А чтобы увидеть город с высоты, поднимитесь на смотровую площадку Сеульской телебашни.

Путешествие также станет отличной возможностью изучить корейскую кухню прямо на месте, а не в российской интерпретации. Не забывайте про корейский стритфуд: продегустируйте токпокки (рисовые клёцки с различными соусами), рамены и рыбные лепёшки омук.

Марракеш (Марокко)

Как добраться: рейсом из Москвы с пересадкой в Касабланке. Виза для поездки продолжительностью до 90 дней не нужна — россиянам достаточно загранпаспорта, который будет действовать ещё не меньше полугода после выезда из Марокко.

Чем заняться: Марракеш — экономический центр страны, который славится мечетями, дворцами и садами. Последним туристы особенно благодарны, ведь только там можно спрятаться от зноя.

Маст-визит локации в Марракеше: музей Ива Сен-Лорана, сад Мажорель, массивные ворота Баб Дуккала, медресе Бен Юсуфа и, конечно, рынок специй.

На базаре советуют торговаться от души — особенно за корицу, шафран и аромамасла.

© wikipedia.org

Рекомендуют в Марракеше посетить и главную городскую площадь Джема-эль-Фна: в 2001 году её включили в список ЮНЕСКО как шедевр нематериального и культурного наследия. А если будет время, смело выезжайте за пределы города: например, в город хиппи Эс-Сувейра, лазурный Шефшауэн или пляжный Агадир.

На природу

Камчатcкий край

Как добраться: самолётом из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Чем заняться: Камчатка — одно из самых желанных направлений для внутренних туристов, ведь это край вулканов, гейзеров и красот тихоокеанского побережья. Здесь можно увидеть касаток и китов, от души наесться икры и красной рыбы и даже встретиться с медведем.

Самые посещаемые вулканы Камчатки — Горелый и Мутновский. По пути к ним находится Вилючинский — его легко узнать по снежной шапке, которая не тает даже летом. Посещать вулканы лучше организованной группой: вам пригодится базовое снаряжение для восхождения, а ещё — проводник, который будет идеально знать маршрут.

Ещё две локации, о которых мечтают походники, — Долина гейзеров и Курильское озеро. До первой можно добраться только на вертолёте, а к озеру — на автомобиле и пешком.

Кроме этого, туристы посещают Авачинскую бухту — это выход к Тихому океану. Если повезёт, можно увидеть китов, косаток и сивучей — представителей семейства ушастых тюленей.

Бали (Индонезия)

Как добраться: самолётом из Москвы с пересадками — например в Шанхае, Дубае или Дохе . Россиянам для въезда нужны загранпаспорт со сроком действия не меньше полугода и виза (её можно оформить по прилёте). Также путешественникам нужно уплатить туристический сбор.

Чем заняться: сюда приезжают, чтобы посёрфить и собрать коллекцию самых красивых закатов. Без байка на острове обойтись непросто: арендуйте его и изучите самые отдалённые уголки острова.

Вот природные локации, без которых путешествие на Бали может оказаться неполным.

Вулкан Батур — второй по высоте на Бали. Здесь не самый сложный подъём — туристы со средней подготовкой преодолевают его за два часа. Обычно восхождение начинают ночью, чтобы встретить рассвет на вершине. Водопад Секумпул — самый высокий и мощный на острове. Рисовые поля в Чангу — выглядят очень фотогенично. По дорожкам между полями здорово кататься на велосипеде. Лес обезьян, многоуровневые террасы и джунгли в Убуде. Район Амед — для тихого и размеренного отдыха с видом на вулкан Агунг.