Международная академия развития туриндустрии запустит сессии по упаковке турпродуктов

Международная академия развития туриндустрии летом 2024 года впервые запустит образовательные сессии по упаковке туристических продуктов для представителей индустрии. По итогам мероприятий будут сформированы новые туристические продукты, сообщил ТАСС президент Международной академии развития туристической индустрии, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Игорь Каверзин.

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"Международная академия развития туриндустрии впервые вводит системный образовательный консалтинговый продукт по упаковке туристических продуктов. Это будет серия образовательных сессий и постоянное консалтинговое сопровождение - и онлайн, и офлайн. Сессии начнутся с лета, большая часть придется на осень. В идеале мы планируем охватить все федеральные округа", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что цель образовательных мероприятий - по итогам их проведения сформировать порядка 100 новых туристических продуктов и запустить на рынке около трети из них. По мнению эксперта, это важно для формирования списка национальных туристических маршрутов России, которых в настоящее время более 50.

"К сожалению, на сегодняшний день даже на федеральном уровне, федеральными туроператорами, крупными регионами качественно упаковаться с точки зрения структуры, визуала, туристический продукт далеко не всегда удается. А упаковка влияет на спрос, на маржинальность продукта, взаимодействие с целевой аудиторией", - добавил он.

Каверзин уточнил, что в ходе образовательных сессий предпринимателей, представителей общественных организаций и других инициаторов туристических проектов научат не только правильно представлять и реализовывать их продукты, а также подавать заявки для получения господдержки - грантов, субсидий.

Международная академия развития туриндустрии - это образовательно-консалтинговая организация, объединяющая профессионалов отрасли туризма и гостеприимства России и некоторых зарубежных стран. Академия основана в 2017 году.