Аналитики выявили детские предпочтения по местам отдыха

Юные россияне поделились своими желаниями на тему того, где бы они хотели отдохнуть на каникулах, сообщает ИА DEITA.RU. Узнать детские предпочтения помог I Всероссийский конкурс «Место в России, где я мечтаю побывать», который состоялся в минувшем году.

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Изучив детские рисунки, аналитики – специалисты туроператора АЛЕАН, определили, то большинство работ посвящено курортам Краснодарского края, пишет «Учительская газета». Рисунки иллюстрировали известные курортные города России – Анапу, Сочи и Геленджик. Курортам Краснодарского края оказалось посвящено порядка 17% работ. Без малого 14% детских рисунков было посвящено местам притяжения в Санкт-Петербурге. Это Эрмитаж, разводные мосты Северной столицы, Петергоф, Исаакиевский собор.

В число лидеров попала и дальневосточная водная жемчужина – рисунков, посвящённых озеру Байкал оказалось порядка 8%. Ещё 7% юных участников конкурса пожелали отдохнуть в Крыму. К слову, в ближайший понедельник, 1 апреля, будет дан старт II Всероссийскому конкурсу «Место в России, где я мечтаю побывать».