Под Новосибирском восстановят санаторий-призрак «Речкуновский»

По данным корпорации развития Новосибирской области, общий объем инвестиций составит порядка 9 миллиардов рублей. Курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» планируют вновь отстроить под Бердском. Там появится четырёхзвёздочная гостиница на 260 номеров, лечебное отделение, спа и ресторан с видом на Бердский залив.

Как пояснили VN.ru в корпорации развития региона, новый курортно-оздоровительный комплекс будет построен в Речкуновской зоне отдыха, но речь о восстановлении исторических зданий советского санатория «Речкуновка» не идет.

Напомним, санаторий для сердечников, который больше похож на роскошный дворец, построили в сосновом бору под Новосибирском в 1959 году. Путевка в «Речкуновку» была заветной мечтой для многих . «В санатории прекрасная биохимическая лаборатория. А какая водолечебница! Каких только ванн здесь нет: хвойные, жемчужные, сероводородные, всевозможные комбинированные. Есть и различные души, и опытные массажисты, и физиолечение», - писали читатели газеты «Вечерний Новосибирск» еще в самом начале 2000-х годов.

Санаторий признали банкротом в 2004 году. В 2021-м его

выставили на продажу. Тогда же на руинах санатория-призрака певец Дима Билан снял клип на песню «Не давай нам вернуться назад».

Также в Речкуновской зоне отдыха на средства льготного кредита планируют реконструировать Гостиницу курорт-отеля «Морозово». А в Заельцовском бору на территории эко-парка «Чкаловские дачи» возведут четырёхзвёздочный курортный отель на 120 номеров с конференц-залом, рестораном, бассейном, спа-зоной и процедурными кабинетами.

Всего минэкономразвития РФ отобрало 189 проектов из 55 регионов страны. Общая сумма инвестиций в туристическую отрасль составит порядка 900 млрд рублей. Большая часть проектов – это гостиницы и многофункциональные комплексы на 38 тысяч номеров. Кроме того, при помощи льготных кредитов в России планируют построить аквапарков, 9 горнолыжных комплексов и 3 круглогодичных парка развлечений.