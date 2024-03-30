Заселяться в отель теперь можно по биометрии

Регистрироваться в отелях, санаториях, кемпингах, а также в клиниках и исправительных учреждениях теперь можно не только по паспорту, но и по биометрии. Для этого достаточно отсканировать лицо. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 30 марта. Эксперты считают, что нововведение удобно как для клиентов, которые опасаются оставлять копии своих документов в гостиницах, так и для отельеров, потому что оформление гостей идет быстрее.

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Без бумажных следов

Не только в гостиницах, пансионатах, санаториях, но даже в тюрьмах и колониях можно будет регистрироваться не по паспорту, а по биометрическим данным. Дети до 14 лет могут пройти идентификацию только с согласия родителей или законных представителей.

В первую очередь это постановление кабмина затронет турбизнес. Документ вводит в правила предоставления гостиничных услуг специальный пункт о возможности заселения в отели с помощью единой биометрической системы. Но решение о применении сервиса для удостоверения личности отельеры принимают сами и потому оборудование закупают на свои деньги.

Прогрессивным и комфортным для клиентов считает нововведение первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он отметил, что такая система сейчас активно применяется в банках — можно оплатить покупку или взять кредит без паспорта, потому что «паспортом» является лицо.

Ткачев рассказал «Парламентской газете», что бывают ситуации, когда люди не хотят отдавать сканировать свои документы, как это обычно делают в гостиницах, и возникает конфликт.

«Когда человек сдает биометрию, оператор — отель или турбаза — не берет никаких персональных данных, он по факту производит сверку с Единой биометрической информационной системой. Максимум, что остается у оператора, — это слепок подтверждения того, что данные, предоставленные человеком, совпадают с данными системы. И это большой плюс с точки зрения безопасности оборота персональных данных граждан», — сказал депутат.

Иметь или не иметь?

В реальности система заработает не сразу, ведь отелям нужно время для закупки необходимого оборудования и отладки механизма, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Кто-то к этому готов, а кто-то нет. Но это ж не обязательное требование, а добровольное, поэтому думаю, что все будет происходить эволюционно».

Эксперт отметил, что в целом это прогрессивная новация, которая ускоряет процесс оформления гостей, снижает нагрузку на сотрудников ресепшен, особенно если это крупный отель с большим потоком туристов.

Но Барзыкин уверен, что бизнес не бросится массово закупать оборудование: «Думаю, что будут исходить из необходимости и функциональности. Если у него не массовые прибытия и всего 20 номеров, то ему это и не надо. Есть потребители, которые, возможно, не захотят пользоваться биометрией».

Для установки необходимого оборудования придется вложить несколько десятков тысяч рублей. Для крупных отелей это посильная сумма.

«Но если это небольшое средство размещения, то для него и 20 тысяч — деньги. Поэтому каждый сам решит, приобретать его сейчас или сделать это в будущем», — сказал Барзыкин.

Не только по паспорту

Постановление Правительства не расширило список документов для заселения в гостиницы. Хотя этот вопрос поднимали неоднократно. В прошлом году было несколько резонансных случаев, когда военнослужащих не пускали в гостиницу, объясняя это отсутствием паспорта. В конце января на расширенном заседании Комитета Госдумы по туризму депутаты обсудили ситуацию и предложили разрешать участникам СВО оформляться в отели и покупать билеты на поезда и самолеты по военному билету. Вице-спикер нижней палаты парламента Шолбан Кара-оол направил соответствующее обращение в Минобороны.

«Отсутствие военного билета среди документов, удостоверяющих личность, — это важный пробел, особенно сейчас, когда надо поддержать бойцов СВО», — отметил Кара-оол, напомнив, что в советское время военник активно использовался с этой целью.

В Министерстве экономического развития поддержали инициативу. Ведомство уже предлагало расширить перечень документов для заселения в гостиницы, но, по словам директора департамента Минэкономразвития Владимира Трача, МВД было против. Сами отельеры готовы оформлять гостей и по загранпаспорту, и по водительскому удостоверению, и по военному билету.