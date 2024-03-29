Курорт «Эльбрус» получил логотип, который в студии Лебедева рисовали 95 дней

Творческая мастерская известного московского дизайнера Артемия Лебедева разработала и представила новый логотип и фирменный стиль горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил телеграм-канал «Кавказ.РФ».

© тг-канал "КавказюРФ"

«Студия Лебедева “задизайнила” нам айдентику, которая раскрывает характер суровой горы и легендарного курорта на ее склонах, передает атмосферу места», – сообщает тг-канал, принадлежащий «Кавказ.РФ», институту развития Северного Кавказа, который был создан Минэкономразвития России в 2021 году.

Заказчик логотипа раскрыл и некоторые детали процесса создания новой символики Эльбруса. Оказалось, что дизайнеры трудились над проектом в течение без малого 95 дней, причем делали это не только за компами в московском офисе. Они посетили Кабардино-Балкарию, где общались «с местным креативным сообществом и представителями малого бизнеса», а также «вдохновлялись наследием курорта».

Учитывая, что не все могут понять замысел, которые именитые дизайнеры вкладывают в свои работы, студия Артемия Лебедева на своем сайте разъяснила, что хотела показать в новой символике курорта.

«В знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб – атрибут любителей острых ощущений. Благодаря узкому начертанию шрифтовой части логотип стремится ввысь, к облакам, а неизменная толщина штриха подчеркивает суровый, но невероятно притягательный дух курорта, а разноуровневые горизонтальные элементы напоминают склоны», – рассказали создатели нового фирменного стиля «Эльбруса».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждая символику курорта, где расположена самая высокая гора России и Европы, в целом работу дизайнеров оценили положительно.

«Обычно у него какая-то шляпа выходит, а тут правда классно», – написал один из читателей.

Но нашлись и скептики, которые посчитали, что при нынешнем уровне развития нейросетей создать любой логотип, привязанный к конкретному месту, проблем не составит.

Большинство же интересовалось, сколько «Кавказ.РФ» выложил за работу дизайнеров из студии Лебедева, которая уже на протяжении лет десяти считается одной из самых высокооплачиваемых в России.

Журналист TourDom.ru нашел ответ на вопрос наших подписчиков на сайте государственной компании «Кавказ.РФ». Оказалось, что за оказание услуги по разработке айдентики курорта «Эльбрус», АО «Кавказ.РФ», знака «Продукция Кавказа», была выделена сумма в размере 14 993 000 руб.

Большинство подписчиков чата «Крыши ТурДома» отнеслись к гонорару столичных дизайнеров с пониманием, так как запоминающийся и цепляющий логотип – один из важных инструментов для продвижения на туристическом рынке.

«Это адекватная цена, с учетом того, что в него заложена и реклама направления. Для неизвестного агентства это высокая цена. А здесь – нет», – написала Настя, отметившая, что под впечатлением от визуалки, созданной «студией Тёмы», она в прошлом году специально полетела в Мурманскую область, чтобы насладиться северным сиянием.

Кстати, курорт «Эльбрус» вкупе с логотипом получил за эти деньги и новый слоган – «Знаешь, куда идешь». В переводе с дизайнерского это означает, что самая высокая вершина РФ по-своему сурова и требует огромной осознанности и тщательной подготовки для ее покорения. Впрочем, макет слогана, размещенный на черном фоне, поверг многих комментаторов телеграм-канала «Кавказ.РФ» в уныние. Они посчитали, что столь пессимистичные краски не отображают суть курорта как места, которое должно дарить туристам исключительно положительные эмоции.

Сейчас в развитие туристического потенциала Северного Кавказа вкачивают огромные средства и ресурсы. Поставлена цель – увеличить турпоток только на горнолыжный курорт «Эльбрус» в 2 раза до 2025 года – до миллиона человек. Поможет ли профессиональный ребрендинг в достижении таких амбициозных целей, станет известно уже до конца текущего года.