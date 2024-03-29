Названа дата начала строительства горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее

Строительство круглогодичного курорта "Лагонаки", где планируется создать не менее 2,5 тыс. гостиничных номеров, начнется в 2025 году, запуск запланирован на 2028 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ по результатам рабочей поездки министра Максима Решетникова в республику.

"Строительство всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" начнется в следующем году. В настоящее время уже завершается проектирование горнолыжной деревни, ведется работа по проектированию горнолыжного комплекса", - цитирует пресс-служба руководителя департамента развития горнолыжной деятельности Группы "Мантера" Сергея Глебова.

Уточняется, что возведение комплекса пройдет в несколько этапов, запуск запланирован на 2028 год. Полностью построить курорт инвестор ГК "Мантера" планирует к концу 2032 года. В 2028 году будут введены гостиницы на 642 номера, начнут работу пять подвесных канатных дорог и не менее 20 км трасс для катания. В общей сложности в гостиницах "Лагонаки" предусматривается создание не менее 2,5 тыс. номеров, рядом будет проложено около 35 км трасс для катания и построено 10 канатных дорог. Предполагаемый общий объем инвестиций составит около 60 млрд рублей.

"Туристическая отрасль республики очень активна, и здесь во многом отражаются те решения, которые принимаются на федеральном уровне. С одной стороны, есть крупные проекты, которые руководство республики активно продвигает. Это, в первую очередь, плато Лагонаки и новый создаваемый горнолыжный курорт. Это не просто идея, это проект, который Адыгея последовательно реализует", - приводит пресс-служба слова Решетникова.

Сохранение экологии

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов отметил, что горнолыжный комплекс "Лагонаки" - один из немногих в России курортов, который строится в непосредственной близости от заповедника (Кавказский биосферный заповедник), поэтому одним из главных условий реализации проекта является минимальное воздействие на окружающую среду и максимальное сохранение достопримечательностей.

"С этой целью все объекты размещения предусмотрены вне особо охраняемых природных территорий. Инвестором уже разработаны эскизные проекты. Считаю важным создать единый архитектурный стиль с отсылкой к аутентичному коду и экологичности при возведении объектов. В приоритете - использование принципов устойчивого развития для минимизации ущерба территории", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Группы "Мантера", в летний сезон курорт "Лагонаки" будет ориентирован на рекреационный, приключенческий и экологический туризм. При его возведении планируется использовать национальные элементы, натуральные материалы, будет обеспечен экоконтроль и обустроены пешие маршруты, что ограничит антропогенную нагрузку "дикого туризма".

С запуском проекта Адыгея ожидает увеличение турпотока в два раза, появление более 2 тыс. новых рабочих мест и развитие сопутствующих отраслей экономики.