На Ямале построят новый аэропорт

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский проинформировал о появлении в регионе еще одной авиагавани.

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По данным «Север-Пресс», новое здание аэропорта увидит свет на месте старого строения в Яр-Сале. В ходе онлайн-общения с местными жителями чиновник поделился некоторыми деталями логистического проекта.

«Данный вопрос уже вошел в стадию решения. Мы сегодня подыскали проекты, мы сегодня прицениваемся. Конечно, ищем на это денежные средства», — заявил Кугаевский.

Известно, что новое здание будет модульным, быстровозводимым, теплым и уютным.

Напомним, что существующее здание в Яр-Сале ввели в эксплуатацию в 1974 году. Капремонт комплекса прошел в 2008 году, но он уже исчерпал все свои ресурсы, уверен глава района.

«Поэтому проект практически готов к реализации. Вопрос — в приоритетности и финансовых возможностях, потому что по всему району задач очень много», — уточнил управленец.

До этого в Тарко-Сале запустили рейсы вертолетов в Самбург, Халясавэй, Тольку и обратно.