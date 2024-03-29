На Ямале построят новый аэропорт
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский проинформировал о появлении в регионе еще одной авиагавани.
По данным «Север-Пресс», новое здание аэропорта увидит свет на месте старого строения в Яр-Сале. В ходе онлайн-общения с местными жителями чиновник поделился некоторыми деталями логистического проекта.
«Данный вопрос уже вошел в стадию решения. Мы сегодня подыскали проекты, мы сегодня прицениваемся. Конечно, ищем на это денежные средства», — заявил Кугаевский.
Известно, что новое здание будет модульным, быстровозводимым, теплым и уютным.
Напомним, что существующее здание в Яр-Сале ввели в эксплуатацию в 1974 году. Капремонт комплекса прошел в 2008 году, но он уже исчерпал все свои ресурсы, уверен глава района.
«Поэтому проект практически готов к реализации. Вопрос — в приоритетности и финансовых возможностях, потому что по всему району задач очень много», — уточнил управленец.
До этого в Тарко-Сале запустили рейсы вертолетов в Самбург, Халясавэй, Тольку и обратно.