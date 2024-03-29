«Они не кусаются». Путину рассказали об акулах в Приморье

На вчерашнем совещании у президента РФ, посвященном развитию туристической отрасли, губернатор Приморского края Олег Кожемяко подробно рассказал о круглогодичном курорте, который хотят построить к 2031 году. Он будет находиться возле живописной бухты Алеут и самого южного в России острова – Фуругельма.

«Это широта Крыма. Там водятся белухи и собираются перелетные птицы со всего мира», – не без гордости произнес губернатор.

Рядом находится национальный парк «Земля леопарда», где туристы могут пройти тропой пятнистого хищника (интересно, насколько безопасно людям ходить по тропам леопардов?). А потом подняться на сопку Заозерная, чтобы, как пояснил Олег Кожемяко, «понаблюдать с высоты за видами Китайской народной республики и одновременно – Корейской народно-демократической республики».

Кроме того, в бухте Алеут богатейший подводный мир, что наверняка заинтересует дайверов.

«В этом году там родилось 1240 малышей тюленей», – привел пример Олег Кожемяко.

Но, как выяснилось, обитают там не только безобидные ластоногие.

«Не сомневаюсь, что туда люди будут ездить, и не только дальневосточники и сибиряки – вся страна поедет, – уверенно сказал Владимир Путин. – Природа абсолютно уникальная. И потенциал просто колоссальный. Правда, Олег Николаевич дайверов приглашает. Акул куда денете? Они же там кусаются у вас».

Губернатор немного смутился и попытался оправдаться: мол, туристы могут не волноваться, акулы – это исключение из правил: «Был один случай за всю историю…»

Однако президент настаивал на более четком ответе: «А этого мало, что ли? Нам повторения не нужно».

«Акулы есть, но они сельдевые», – Кожемяко попробовал парировать, слегка углубившись в биологию. «Они не кусаются, я понимаю. Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть, – с улыбкой ответил на это Владимир Путин. – Шутки шутками, но заранее об этом следует подумать, меры безопасности нужно обеспечить».

Надо думать, что руководство региона вопрос с акулами уже «взяло на карандаш». Тем более что защищать от морских хищниц будет кого – новый курорт, по прогнозам, должно посещать 500 тыс. туристов ежегодно. На территории в 150 га разместятся аквапарк, банные и термальные комплексы, рыбный рынок и прочие объекты. Построить собираются 7 гостиниц разной звездности на 3,8 тыс. мест. Транспортное сообщение, вероятно, будет организовано и по суше, и по морю. Причем если по земле ехать от Владивостока довольно далеко – 200 км, то по морю расстояние скромнее – 40 миль (чуть больше 70 км). Поэтому есть смысл задуматься о паромном сообщении, отметил губернатор.

Ранее мы написали, что после туристического совещания губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову придется решать непростую задачу – убедить россиян, что экскурсии к городским достопримечательностям значительно привлекательней поездки на море. И выполнить обещание президенту сделать Питер первым по турпотоку. Сейчас он только третий.