Запущен новый проект «На Ямале классно»

«Ямал 1» запустил новый проект «На Ямале классно», посвящённый туристическим достопримечательностям региона.

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Например, в Салехарде зрители узнают, как пройти посвящение в полярники, увидят мамонта Митю, прогуляются по вантовому мосту и посетят стойбище.

«Мы покажем вам уникальный Ямал в нашем новом проекте «На Ямале классно». Приготовьтесь к незабываемому путешествию», — говорится в новости.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО назначили нового главу регионального Центра развития туризма.