Каким будет апрель в Краснодаре

В знаменитом парке Галицкого в Краснодаре уже начала цвести слива, которую приезжие называют сакурой. В апреле город превратится в сад из-за обилия цветущих деревьев, кустарников и клумб, а температура воздуха заставит туристов раздеться до шорт. Подробнее – в «ФедералПресс».

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«Магнолия Суланжа сегодня в парке Галицкого. Пик цветения обычно 3–5 апреля. А слива на сегодня цветет вот так!» – сообщили в сообществе парка в соцсетях.

Улицы города уже наполняются ароматами цветущих деревьев и кустарников. Абрикосы, магнолии, яблони, айва создают яркие и красочные пейзажи. Жители и гости Краснодара гуляют по паркам, садам и скверам, наслаждаясь красотой пробуждающейся природы и особым ароматом весны, который наполняет каждый уголок.

Судя по прогнозу Гисметео, в апреле температура днем будет +18...+20 градусов. С середины месяца возможны дожди, они продлятся примерно неделю. При таких температурах, по наблюдениям местных жителей, уже можно увидеть полураздетых туристов.

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