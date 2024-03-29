На Камчатке туристам предлагают арендовать целый отель

На Камчатском крае открылась новая гостиница, представленная как «экстремальное жилье». Она именуется «Аврора» и находится в географическом центре Камчатки, в Атласовском лесничестве Мильковского района, близко к краевой столице.

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Этот отель предлагает 16 номеров с панорамными окнами, расположенных на высоте трех метров на платформе из лиственницы. Идеи для создания концепции отеля были взяты из традиций ительменов, коряков, а также из методов строительства, применяемых в Древней Руси.

Он оснащен автономными системами электроснабжения от солнечных батарей, водоснабжением и канализацией, однако не имеет подключения к мобильной сети, хотя доступ к Wi-Fi предоставляется. Отель привлекает гостей разнообразными развлечениями, такими как авторская кухня, баня, лаундж и место для костров. Туристам предлагаются различные туры, включая «диджей-сет в тайге», «игру в мафию в уютном зимнем саду» и «изысканный завтрак с шампанским», обещая им «камчатский драйв» и «камчатский дзен». Особое внимание привлекает цена проживания.

Отель предлагает арендовать «юниты» (группы номеров) или весь отель целиком. Например, аренда всего отеля на две ночи стоит всего 1 миллион 20 тысяч рублей, а на шесть ночей - 5 миллионов 760 тысяч рублей. Однако стоимость трансфера, алкоголя, туров и рыбалки оплачивается отдельно. Для доступа к отелю потребуется около 6 часов езды на машине от Петропавловска-Камчатского, а также можно долететь на вертолете.

Ранее в Анталии заявили, что не хотят больше видеть у себя туристов-нищебродов.