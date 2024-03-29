На реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выделят более 400 млрд рублей

К 2030 году доля внутреннего туризма в ВВП Российской Федерации должна удвоиться и достигнуть 5%. Такую задачу поставил перед правительством страны и регионами президент Владимир Путин. Как теперь будет реализовываться национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также о ситуации в туристической отрасли России — в материале «Вестей Подмосковья».

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Новые планы глава государства озвучил накануне на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов. Работа будет вестись в рамках реализации национального проекта по развитию туризма, действие которого заканчивалось в этом году, но о его продлении уже заявлялось не раз. До 2030 года обновленному проекту выделят государственное финансирование в размере не менее 403 млрд рублей, а доля туризма в ВВП страны к этому сроку должна составить 5%, что вдвое больше чем сейчас. Путин поручил приступать к реализации новых задач с начала следующего года. Особо президент подчеркнул, что задача стоит комплексная и на развитие туризма должны в той или иной степени работать практически все остальные национальные проекты.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» был запущен по решению президента с 2021 года. За прошедшие годы значительно увеличилось финансирование отрасли. В 2018 году в федеральном бюджете было предусмотрено на туризм 3,7 млрд рублей. В 2022 году эта цифра составила уже 67,7 млрд рублей, а финансирование на 2023-2024 годы было заложено в размере 100 млрд рублей. По итогам прошлого года ожидался показатель в 78 млн туристических поездок россиян по стране, что больше допандемийных цифр.

Деньги на туризм выделялись немаленькие, но не все из них удавалось освоить. Осенью прошлого года министерство финансов отчиталось об исполнении расходов федерального бюджета по реализации национальных проектов. Туризм оказался на последнем месте... С января по октябрь 2023 года из запланированного было потрачено всего 58,7% средств. До конца года, конечно, эта цифра значительно выросла, но в любом случае желаемое точно достигнуто не было. Влиятельные игроки на рынке туризма видят причину происходящего прежде всего в задержке строительства туристических объектов. На это повлиял рост себестоимости в сфере строительства в целом. Кроме того, довольно тихо из отрасли исчезли два фактора, направленные на развитие внутреннего туризма. Запущенный ранее туристический кешбэк решили отменить как процесс, повлиявший на рост инфляции. А программу субсидий на чартеры по России сначала заметно урезали в финансировании, а затем и вовсе закрыли. Имели место значительные задержки перечисления средств туроператорам.

Из положительных моментов стоит отметить тот факт, что в последние годы на туризм действительно выделялись беспрецедентные средства. Это повлекло за собой рост и частного инвестирования. В любом случае, вложенные в туризм деньги дадут положительный эффект позднее ввиду особенностей отрасли. Главное, не останавливаться и продолжать ее поддерживать. В частности, в стране активно строятся отели и другие объекты размещения гостей. С 2019 года количество номеров выросло с 608 тысяч до 912 тысяч, а рабочих мест в отрасли стало больше на 230 тысяч. Важную роль играет и программа льготного кредитования отрасли. В конце прошлого года инвесторам предоставили возможность брать кредиты еще и на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. 1 декабря был запущен третий этап льготного кредитования отелей. После этого в правительство поступили 93 проекта на строительство отелей на 21 тысячу номеров, а также 8 проектов по возведению горнолыжной инфраструктуры и 7 проектов по организации аквапарков.

Что касается въездного туризма, то в прошлом году он был невелик по вполне объективным причинам, но все же выше чем в 2022 году в два раза — до 670 тысяч человек. Больше всего гостей было из Китая — почти 200 тысяч, на втором месте оказалась Германия, а на третьем — Турция. В первую десятку стран также вошли ОАЭ, Туркмения, Иран, Казахстан, Индия, Эстония и Латвия.

Показатель внутреннего туристического потока в прошлом году в итоге составил не 78 млн человек, а 75 млн, что тоже очень хорошо. Отмечалось, что высокий рост зафиксирован в сегменте горнолыжного туризма. Развиваются и новые виды туризма. Например, набирает популярность так называемый приключенческий туризм, которые открывает новые необычные направления или форматы отдыха. Например, это поездки с целью лицезреть северное сияние в северные регионы.

Московская область в туристической сфере на фоне других регионов не только не затерялась, но и уже несколько лет входит в число лучших как по количеству принятых туристов, так и по развитию инфраструктуры гостеприимства. В прошлом году туристический поток в регионе составил более 23 млн человек, что на 1 млн больше, чем годом ранее. Наиболее популярными у туристов стали города Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. В престижном национальном туристическом рейтинге от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» Подмосковье заняло за 2023 год второе место.

Еще в конце прошлого года министр экономического развития Максим Решетников заверил, что нацпроект будет продлен и после его окончания в 2024 году. Так не только произошло — этот проект значительно расширяется, а президент действительно поставил весьма амбициозные цели. Они были озвучены на профильном совещании по созданию круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Это масштабная задумка, которая потребует 300 млрд рублей финансирования от государства и в пять раз больше — от инвесторов. Общая цель — увеличить количество путешествий по стране до 2030 года до 140 млн.

«Хотел бы отдельно остановиться и на программе развития курортов пяти морей и озера Байкал, о которой шла речь также в послании Федеральному собранию. Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия. Еще раз повторю, развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности, а также сопровождаться развитием и другой сопутствующей инфраструктуры, включая коммунальную и инженерную», – отметил на совещании Владимир Путин.

По этому проекту в России появятся новые курорты сразу в девяти регионах. В Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Пермском, Краснодарском, Алтайском краях, в Челябинской области и в Ямало-Ненецком округе организуют новые горнолыжные курорты. Президент поручил продумать, как решить вопрос комплексно. Прежде всего для новых курортов понадобится развитая транспортная инфраструктура. Некоторые курорты станут частью особых и свободных экономических зон.

Правительство обещает расширить программу бюджетных кредитов в сфере туризма на 250 млрд рублей. Кроме того, средства, которые будут возвращаться в бюджет от погашения этих кредитов, будут направляться обратно в регионы. Также будет списано две трети ранее выданных регионам бюджетных кредитов при условии, что они будут тратиться на развитие инфраструктуры и поддержку инвестиций.

Путин подчеркнул, что задача сложная — ее придется решать в условиях экономических санкций. Но президент заметил, что если России чего-то нужно достигнуть, то она это делает. С туризмом должно быть то же самое.

Губернаторы регионов, которые нацпроект охватит наиболее широко, уже представили главе государства вои соображения о том, что можно сделать на местах. Готовы принять участие в программе даже недавно вернувшиеся в состав страны регионы. Например, глава Запорожской области Евгений Балицкий озвучил проект строительства курорта «Приморск» на берегу Азовского моря. Эта локация может стать весьма популярной. Особый разговор был с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. У города уменьшилось число туристов, но он по-прежнему стоит высоко по посещаемости ими — на третьем месте после Москвы с Подмосковьем и Краснодарского края. Беглов намерен исправить ситуацию и выйти на первое место посредством создания кластера под названием «Санкт-Петербург марина», на который понадобится почти 210 млрд рублей.

В Краснодарском крае вынашивают планы расширить туристическую инфраструктуру обустройством нового семейного курорта - «Новая Анапа». А в Крыму сразу два новых проекта — курорты «Золотые пески России» и «Крымская ривьера».

Особенно внимательно президент попросил отнестись к созданию курортной зоны озера Байкал. Эта задача двух регионов — Бурятии и Иркутской области. Здесь понадобятся частные инвестиции в сумме до 130 млрд рублей. В Приморском крае мечтают о создании круглогодичного морского курорта с аквапарком, парком развлечений, медицинским центром, школой водных видов спорта и термальным комплексом. Калининградская область намерена дополнительно привлечь более миллиона туристов в год вместе со строительством нового курорта «Белая дюна», а Дагестан уже посещает каждый год все больше и больше туристов. Здесь намерены сохранить эту тенденцию и сделать Каспийское море серьезным конкурентом Черного. В Крыму и Запорожской области выполнить задуманное позволят свободные экономические зоны, а на Дальнем Востоке — территория опережающего развития и свободный порт Владивосток.

Президент также предложил в рамках нацпроекта сформировать отдельный проект по выпуску отечественной продукции для туризма. Для выпуска канатных дорог, кабинок, аттракционов нужны новые производственные мощности. Эту задачу предстоит выполнять министерству промышленности и торговли. Должен развиваться и сегмент российских брендов экипировки и прочих товаров для туризма. Для этого объявлен конкурс «Знай наших».

Будут развиваться и новые направления туризма. В пример уже привели реализованный совместный проект Нижегородской и Волгоградской областей - «Уроки с путешествием». Он посвящен 80-летию Сталинградской битвы. Старшеклассники из Волгограда в рамках проекта посещают места, связанные с народным ополчением Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. А в обратном направлении ребята едут туда, где когда-то шли бои битвы на Волге. Опыт этих областей предложено взять на заметку другим регионам.

Подмосковье настроено не терять завоеванных позиций и продолжить развитие туризма. Для этого у бизнеса появляются все новые и новые механизмы. Буквально декаду назад подмосковные предприятия сферы туризма получили возможность получить поддержку в рамках другого национального проекта - «Производительность труда». Речь идет о предприятиях с выручкой от 180 млн рублей. Таких компаний в регионе порядка двухсот. Это гостиницы, кемпинги, санатории, туроператоры, парки культуры и отдыха и другие организации. Как в Подмосковье и по всей стране удалось выполнить поставленные туристические задачи мы узнаем уже очень скоро — через 5-6 лет...