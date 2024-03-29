В Дагестане появится аналог зарубежных курортов

Планируется, что этот регион привлечет до 170 миллионов туристов, включая путешественников из Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака и Туркменистана.

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Планы включают запуск курорта к 2027 году, с завершением строительства к 2030. Побережье Каспийского моря предлагает теплый климат и широкие песчаные пляжи, что делает его привлекательным для туризма.

Кроме того, в регионе предлагается разнообразие туристических возможностей: историко-культурные экскурсии, гастрономические путешествия, а также этнографические маршруты.

Глава региона, Сергей Мелихов, выразил уверенность в успехе этого проекта и подчеркнул потенциал побережья Каспийского моря, который до сих пор остается недооцененным. Ранее был назван топ регионов России для активного отдыха и цифрового детокса, куда вошел и Дагестан.