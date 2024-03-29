Туризм в Петербурге: три неожиданных маршрута с необычными экскурсоводами

Музеи бывают разные, большие и маленькие. Интересно в них или нет - зависит, разумеется, не от размеров. Экскурсоводы бывают разные: одни забываются сразу - других захочешь, не забудешь. В чем тут дело? Без тайны знания, без тайного желания чуть приоткрыть кулису времени и что-то вдруг открыть в самих себе - никак.

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Для тех читателей, которые собрались в Петербург, «РГ» нашла три неожиданных маршрута. Такие невеликие и странные музеи, такие нестандартные экскурсоводы - что стоит присмотреться к ним.

В гостях у Луизы Карловны

(Музей-квартира пенсионерки Екатерины Даниловны)

«Счастливая пенсионерка Екатерина Даниловна, обитающая в своем музее», - так называет себя Екатерина Юхнева.

Петербурженка создала музей из родовой квартиры, где жили шесть поколений ее семьи.

Екатерина Даниловна - главный петербургский эксперт по доходным домам. Она и защитила диссертацию, и написала книгу «Петербургские доходные дома», которой пользуются многие здешние гиды.

Для всех желающих Екатерина проводит экскурсии по собственному музею дореволюционного быта. Удача помогла сохранить квартиру: ее каким-то чудом в прошлом веке не превратили в коммуналку, в годы войны и блокады Ленинграда ее не задели бомбежки. Даже капитального ремонта не понадобилось.

Все, что видят гости - планировка, мебель, двери с фурнитурой, световые окна из комнат в коридоры, старинная печка - сохранилось с 1903 года. Можно потрогать, взять и рассмотреть любые экспонаты.

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В доходном доме на улице Фурштатская, 9. Фото: Соцсети

Квартира находится в здании на Фурштатской улице. Дом возвели в начале XX века, он принадлежал лютеранской церкви Святой Анны. Квартиры сдавались - но преподаватели церковной школы жили в них бесплатно. Историю одной наполовину вымышленной учительницы, которая когда-то жила в квартире Юхневых, Екатерина вместе с дочерью Елизаветой рассказывают на интерактивных театрализованных экскурсиях «В гостях у Луизы Карловны». Преподавательницу столетней давности изображает Елизавета Юхнева, а Екатерина Даниловна исполняет роль компаньонки - нехорошо было приличной девушке жить в одиночестве в столице.

Екатерина Юхнева рассказывает: «Многие наши посетители - пожилые люди. Для них эти экскурсии проходят очень эмоционально, они будто окунаются в детство. Увидят что-то, вспоминают со слезой: когда-то в их семье, у родственников или знакомых, было такое же. Молодежь обычно ужасается: здесь нет привычного для наших дней комфорта. В то время жили даже без интернета! Мне хочется и им открыть: насколько тем не менее был красив, осмыслен, какие незаметные глубокие подтексты таил в себе тогдашний быт».

В этом музее-квартире проводятся не только экскурсии - отмечают и любые праздники в петербургском стиле.

Мистика и лекари Романовых

(По квартире Григория Распутина с инженером Филатовым)

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Петербургский инженер Дмитрий Филатов, увлеченный биографией Григория Распутина, несколько лет назад купил две комнаты в бывшем доходном доме Бадаевой на Гороховой улице, 64. Именно по этому адресу старец проживал с 1914 по 1916 год, то есть до своей смерти.

Как признается Дмитрий, это его приобретение не имело коммерческих целей: просто ему интересно сделать здесь музей и водить экскурсии. К весне прошлого года петербуржец выкупил оставшиеся комнаты.

Практически сто лет квартира Григория Распутина простояла коммуналкой. Никаких капремонтов не было, так что стены сохранили много подлинных артефактов проповедника. В последнем жилище «друга царской семьи» сохранились аутентичная планировка, пол, двери, окна с фурнитурой и другие детали обстановки. Но каждую комнату пришлось отреставрировать и отремонтировать.

Чтобы восстановить исторический облик квартиры Распутина, Дмитрий Филатов отыскал старые обои, комнаты обставил антикварной мебелью начала XX века - столами, стульями, буфетом. Появились здесь и документы, фотографии и вещи, которые принадлежали старцу.

К сожалению, самого создателя музея не стало в апреле 2023 года. Но сейчас дело инженера Филатова продолжает его супруга. В квартире Распутина постоянно проходят экскурсии, квесты, научные конференции и лекции-беседы за чайным столом - «В гостях у Григория Распутина. Мистики и лекари семьи Романовых»…

Три тысячи открыток из Питера

(Походы по дворам и закоулкам с Яной и Татьяной)

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Мать и дочь Татьяна и Яна Митяевы создали благотворительный проект «Открытки просто так». Всем, кто мечтает о поездке в Петербург, но пока не имеет возможности, они подписывают и отправляют почтовые карточки. Чтобы получить такую открытку, достаточно заполнить заявку на сайте экскурсоводов - все это бесплатно. Проектом Татьяна с Яной занимаются третий год - уже три тысячи петербургских открыток с добрыми пожеланиями отправили незнакомым друзьям по всей России.

Для тех, кто все-таки добрался до Петербурга, Митяевы проводят необычные экскурсии. Например, по петербургским дворам.

«Хотим, чтобы запомнился не серый Петербург, а очень яркий город, в котором живут самые разные творческие люди. Ходим по дворам с диковинными граффити и инсталляциями, заглядываем в закутки, которые кто-то из жителей обустроил для себя», - рассказывает Яна.

По знаменитым достопримечательностям тоже ходят. Адаптировали для детей маршрут по Петропавловской крепости.