Первый туристический рейс в Обскую губу запланировали на лето 2024 года

Круизный теплоход "Сказка" впервые проведет туристический рейс в Обскую губу - самый крупный залив Карского моря. Он запланирован на август 2024 года, сообщил в пресс-центре ТАСС первый заместитель руководителя администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

"Я скажу больше, в этот навигационный период даже планируется туристический первый рейс, который будет осуществлен в Обскую губу в район Нового порта. Этим тоже можно гордиться. Этот рейс ожидается ориентировочно в августе", - сказал он.

Новый порт - село и бухта на Ямале, где в том числе проживают коренные малочисленные народы Севера. Находится в 300 км от столицы ЯНАО - Салехарда. В середине XX века в Новом Порту было создано уникальное по своей протяженности, созданное руками человека вечномерзлотное рыбохранилище "Новопортовский мерзлотник", оно самое большое в мире и рассчитано на хранение более 1,7 тыс. тонн рыбы.

"Северная сказка" - единственный трехпалубный теплоход для круизов по Оби и Иртышу. Он был поставлен компанией "Инфофлот" в 2023 году. Как сообщил Жулин, в новый навигационный период планируется намного больше пассажирских рейсов, чем в 2023 году в связи с ростом интереса среди туристов.

"У нас основным перевозчиком пассажиров является "Северречфлот", там ожидаются поступления новых судов. Он участвует в программе лизинга и обновления пассажирских судов. В эту навигацию планируется дополнительно поставить на линию еще два "Метеора", - добавил Жулин.

Бассейны Иртыша и Оби протекают от южных границ РФ до Северного морского пути по территориям Уральского и Сибирского федеральных округов. В границах бассейна находятся 11 регионов.