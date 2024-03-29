Почему среди туристов растет популярность Русского Севера

Уже не первый год туристов со всей страны привлекают красоты и специфика Русского Севера – Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Карелии. Эти регионы богаты арктическими пейзажами, обворожительными лесами, а также вкусной рыбой и дичью. Обилие водоемов манит любителей сплавов, рыбалки или поездок по холодным морям. Там даже можно встретить китов. Развитие туризма на Русском Севере – одна из приоритетных задач отрасли на ближайшие годы. О том, что для этого уже сделано и над чем предстоит работать, – в материале «ФедералПресс».

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Почему туризм на Русский Север стал популярен

«За последние несколько лет популярность туризма на Русский Север, в наши арктические регионы стала расти сумасшедшими темпами. Если смотреть на ту же Мурманскую область, то число туристов, которые посещали регион еще 6–10 лет назад и сейчас, то разница в разы», – отмечает в беседе с «ФедералПресс» генеральный директор Cronwell Management Ltd, член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин.

По его словам, в арктических регионах РФ снижается и «туристическая сезонность». Теперь путешественники приезжают на Русский Север в любое время года.

С оценкой Мусакина соглашается и генеральный директор туристического агентства «Русский снег» и председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева. По ее словам, популярность среди туристов Русского Севера выросла, потому что в регионах начала развиваться отраслевая инфраструктура.

«Это интересные места с красивой, экзотической природой, самобытной культурной. Северное сияние, хаски, белоснежный снег, олени – все это сегодня привлекает людей», – замечает Лебедева.

Влияние на популярность северного туризма оказала и пандемия COVID-19, замечает Алексей Мусакин. Из-за закрытых границ южные курорты оказались переполнены и желающие отдохнуть люди начали «оглядываться по сторонам», где север многим показался довольно привлекательным.

«Еще при открытых границах одни ездили на море, а вторые – в Альпы или в Норвегию. И вот эта вторая категория переместилась на наш север», – говорит Алексей Мусакин.

Оценки опрошенных «ФедералПресс» экспертов подтверждает и статистика. Так, по последним данным, тупоток в Мурманскую область в 2022 году составил около 540 тысяч человек, что на 11 % больше, чем годом ранее. И это абсолютный рекорд по количеству гостей в истории Кольского Заполярья.

В Архангельской области турпоток с 2020 года также растет как по количеству поездок, так и по числу гостей. В 2020 году регион посетили 236 тысяч туристов, в 2021-м – 340 тысяч, в 2022-м – 517 тысяч, в 2023-м – 805 тысяч.

Гостями Карелии в 2022 году стали более миллиона туристов — это также рекорд в истории региона. По словам главы республики Артура Парфенчикова, в последние несколько лет турпоток вырос в 2,5 раза. Теперь регион планирует достичь цифры в два миллиона туристов.

В 2022 году туристский поток на Вологодчину составил 3,4 млн посетителей, что на 21,4 % больше, чем годом ранее. Цифру региональные власти хотят увеличить в три раза – до десяти миллионов.

«Туризм позволяет региону увеличить занятость населения, развивать малый и средний бизнес, работать на бренд субъекта», – говорит в беседе с «ФедералПресс» директор Института государственного развития Дмитрий Солонников.

Как развить туристический потенциал Русского Севера

Алексей Мусакин подчеркивает, что путешествия в северные регионы России – развлечение для обеспеченных людей.

«Туда часто приезжают граждане с деньгами, которым приелись юга и хочется новых впечатлений, приключений: посмотреть на китов, ледники, Териберку и Хибины. Это предложение стало появляться в последнее время», – подчеркивает Мусакин.

Демократизировать цены путешествий на Русский Север, по его мнению, поможет реализация крупных инфраструктурно-туристических проектов в этих регионах.

Точкой роста туризма в арктических регионах, по его словам, может стать судоходство. Пассажирские корабли, которые на данный момент там выходят в море, – это просто «слезы», считает эксперт.

«Нормального флота, который обеспечит морские прогулки и путешествия по Северному морскому пути, нет. Кораблей не хватает. А те, что есть, стоят дорого и не всегда отвечают современным стандартам. Нужно также развивать речной транспорт – те же теплоходы, как в СССР. Это добавит логистического разнообразия для туристов и позволит разгрузить самолеты», – говорит Мусакин.

Над большими проектами в области инфраструктуры работают и региональные власти. Например, в конце марта стало известно, что в ближайшие два года запустят новый туристический автомобильный маршрут между Петербургом и Архангельском. Его основная часть пройдет по трассе М-8, по «Дороге на Русский Север». Путешествие займет около четырех дней. Остановки можно будет сделать рядом с самыми красивыми населенными пунктами. Путешественники смогут ознакомиться с главными историко-культурными достопримечательностями на пути, а их там более 20. Среди них живописные деревни и два побережья Белого моря.

«В лидерах по туризму в арктических регионах СЗФО сейчас, безусловно, Мурманская область. Но у нее есть опасный конкурент в виде Архангельской, который транспортно доступнее для других субъектов РФ. Там власти пошли по принципу Калининграда и предлагают выгодные условия по инвестициям в туристическую деятельность – это большие площади для развития горнолыжного туризма, льготы. А стоимость самолета до Архангельска в разы дешевле, чем до Мурманска», – говорит Элеонора Лебедева.

Да, в Архангельской области остро не хватает мест размещения, крупных гостиниц, признает и. о. генерального директора АНО АО «Агентство регионального развития» Архангельской области Александра Тодрик.

«Поэтому мы были бы рады, если бы инвесторы по этому направлению к нам зашли. Плюс отдых выходного дня вокруг агломерации нам также интересен. Если смотреть, сколько туристов у нас приезжает, то это порядка миллиона в год. Загрузка в гостиницах от 80 до 100 %. Минимум вдвое количество объектов размещения нам нужно увеличить. На это ориентировочно потребуется от 500 млн рублей», – замечает Тодрик.

Инвестиции в инфраструктуру, по ее словам, позволят увеличить число туристов в Поморье до двух миллионов в год.

Элеонора Лебедева замечает, что туристически недооцененной на Северо-Западе остается Республика Коми.

«Это очень интересный регион с арктической зоной. Там много привлекательных особенностей. Например, дорога от Сыктывкара до Воркуты невообразимо красивая. В Печорском районе в свое время работали золотодобытчики. Опять же, там есть олени, северное сияние. Если туда инвестировать, то там можно сделать очень самобытный продукт», – замечает эксперт.

Недостатки туризма Русского Севера

При этом меры поддержки для небольшого турбизнеса в арктических регионах СЗФО Лебедева считает недостаточными и труднополучаемыми.

«Думаю, это надо исправить, чтобы предприниматели могли эффективнее реализовывать свои проекты и помогать этим отрасли», – замечает Элеонора Лебедева.

По ее словам, в регионах необходимо работать и над общем уровнем туристического сервиса, который «пока слабоват».

Путешественникам необходимо разнообразие экскурсий и развлечений. Однако сейчас, замечает Лебедева, довольно много предпринимателей в туристической сфере предлагают одинаковые продукты. На Русском Севере это, к примеру, поселения малых народов – да, названия разные, но содержание одинаковое.

«Нового, увы, почти никто не делает. Потому что проще содрать готовый бизнес. Но из-за этого после первого посещения регионы становятся неинтересными», – отмечает Лебедева.

А потенциал Русского Севера за одну поездку явно не изучишь. Там даже и десяти не хватит.