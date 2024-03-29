Санкт-Петербург обгонит Сочи по количеству туристов, а на новых территориях построят курорт

Вчера в высоких кабинетах решалась судьба внутреннего туризма. Губернаторы докладывали президенту страны о новых курортах. Ничто не предвещало сенсаций, но все же они случились.

Главе Санкт-Петербурга Беглову после совещания придется решать непростую задачу – убедить россиян, что экскурсии к городским достопримечательностям значительно привлекательней поездки на море. Он же пообещал президенту Путину, что город станет первым по турпотоку, хотя сейчас только третий.

В короткой дискуссии с Владимиром Путиным на этот счет Беглов даже привел весомый аргумент: мол, море у нас холодное. Но совершенно сдал позиции после того, как президент наизусть перечислил основные достопримечательности города: «Там (в Краснодарском крае) нет Эрмитажа, там нет Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости… Там нет Кунсткамеры!.. И еще много чего там нет! А у вас это все есть».

Видимо, напоминание об экскурсионных ценностях настолько впечатлило губернатора, что он решительно заявил:

– Владимир Владимирович, вот этот мегапроект добавит нам туристов, и мы займем первое место!

А потом не удержался и добавил:

– Я вам это обещаю!

– Ну хорошо, — согласился президент. — Посмотрим.

Вот эта последняя фраза, конечно, настораживает. Теперь ведь придется соответствовать. Кстати, в топ самых посещаемых регионов России собирается поднять свой регион не только Александр Беглов. «Крым тоже за первое место готов побороться, поэтому мы из борьбы не выбываем», – сказал во время своего доклада глава Крыма Сергей Аксёнов.

Вторая сенсация появилась, когда Владимир Путин дал слово Евгению Балицкому, губернатору Запорожской области. Выяснилось, что у него уже есть проект по созданию круглогодичного курорта «Приморск», который обещает стать самым масштабным на новых территориях РФ. Место подобрано живописное:

«Обиточная коса уходит в Азовское море на 30 км... Широкие песчаные пляжи... Общая длина – более 50 км... А площадь нового курорта составит более 9 тыс. гектаров!»

По словам Балицкого, там появится более 100 гостиниц, грязелечебницы и даже поля для гольфа! Инвестиции оцениваются в 351 млрд руб. Все это позволит привлечь более 2 млн туристов в год. На такой результат не замахнулся даже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На том же совещании он объявил, что курорт «Новая Анапа» увеличит турпоток на 1,3 млн гостей при инвестициях в 459 млрд.

Конечно, в отличие от Новой Анапы, курорт в Запорожской области – это дело не ближайших лет. Балицкий считает, что его можно ввести в строй в 2035 году. До этого времени надо будет решить проблемы с водоотведением, газоснабжением, дорогами. На это потребуется порядка 49 млрд.

«Прошу вас поддержать наш проект, — обратился Евгений Балицкий к Владимиру Путину».

Ответ был ожидаем.

«Безусловно, поддержим, сомнений нет!» – откликнулся Владимир Путин.

Как оказалось, президент хорошо подготовился. Он обратил внимание, что до Ростова-на-Дону 320 км, а железнодорожный вокзал в Бердянске – всего в 65 км. И поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину с коллегами «проработать», чтобы людям было удобно добираться.

Могло показаться, что никаких других проблем с привлечением туристов у будущего курорта в Запорожской области не будет. Однако президент все же заговорил на волнующую всех тему и пообещал «решить вопросы».

«Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос с безопасностью. Мы все свои задачи решим! Понятно, что без окончательного решения строить те планы, о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд вроде бы как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы!»

По словам Владимира Путина, уже сейчас можно планировать то, что потребуется тогда, когда представленные на совещании проекты будут реализовываться в полном объеме.