В студии Артемия Лебедева разработали новый логотип и фирменный стиль курорта «Эльбрус»

Студия Артемия Лебедева разработала и представила новый логотип и фирменный стиль горнолыжного курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

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«Студия Артемия Лебедева представила новый логотип и фирменный стиль „Эльбруса“. <> Обладая уникальной экспертизой по части создания и развития горнолыжных курортов, мы стремимся привлекать экспертизу лучших и в других сферах. Разработка нового стиля шла при вовлечении команды „Кавказ.РФ“, как говорится, „в полях, на земле“. Мы много спорили, обсуждали, это был полезный для всех участников процесс», — рассказал ТАСС генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

На создание фирменного стиля ушло 95 дней. В процессе работы группа дизайнеров во главе с Лебедевым приезжала на курорт, где общалась с местным креативным сообществом и представителями малого бизнеса. При разработке логотипа дизайнеры вдохновлялись наследием курорта. Так, в знаке, напоминающем букву Э, сочетаются узнаваемые вершины и ледоруб. Кроме того, для «Эльбруса» был разработан собственный шрифт.

Горнолыжный курорт «Эльбрус» расположен в Кабардино-Балкарии на южных склонах одноименной горы, самой высокой вершины Европы (5642 метра). В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе — ее верхняя станция находится на высоте 3 847 метров над уровнем моря.

«Кавказ.РФ» — объединенный институт развития Северного Кавказа, созданный под руководством Минэкономразвития РФ через реорганизацию госинститутов АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного Кавказа». Компания занимается строительством и развитием горнолыжных кластеров «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон».