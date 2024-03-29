Как попасть на экскурсию в Архызскую обсерваторию

Что это такое

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58 лет назад в поселке Нижний Архыз началось строительство Специальной астрофизической обсерватории (САО) Академии наук СССР. А еще через 10 лет в Карачаево-Черкесии установили оптический телескоп БТА (Большой Телескоп Азимутальный) и радиотелескоп РАТАН-600. На тот момент это были крупнейшие астрономические инструменты в мире. С тех пор со всего Союза в маленький горный поселок стали приезжать ведущие астрофизики страны. Поселок, который сами его обитали называют Буково, строился, развивался, жил своей почти автономной от соседних населенных пунктов жизнью. Здесь до сих пор чувствуется особенная атмосфера научного городка, устремленного в космос и закрытого от остального мира. А несколько лет назад тут построили планетарий.

Как добраться

От Минеральных Вод до Нижнего Архыза, где расположена обсерватория, можно добраться на рейсовом микроавтобусе. Каждое утро из Минвод в Архыз следуют два автобуса: один — с автовокзала, другой — из аэропорта. Стоимость поездки — около 700 рублей. Время в пути — около 3,5 часов. Выйти, не доезжая до поселка Архыз, на повороте на поселок Нижний Архыз, о чем стоит заранее предупредить водителя, и дойти до нижней площадки обсерватории пешком. К тому же так вы сможете насладиться прекрасными пейзажами и подышать настоящим горным воздухом.

Поездка на такси обойдется в 4000 рублей. В аэропорту можно скооперироваться с другими туристами и заплатить за машину до Архыза в складчину. Еще один способ доехать из Минвод до Нижнего Архыза — добраться до автовокзала в Черкесске и там пересесть на автобус в Архыз.

Кого пускают

Попасть в крупнейший российский астрономический центр наземных наблюдений за Вселенной может любой желающий. Для начала нужно решить для себя, какая это будет экскурсия — дневная или ночная, а также что именно вы хотите посмотреть — только один телескоп или весь астрономический комплекс, потому что на каждый объект организуется отдельная экскурсия.

Здесь нет ограничений по возрасту, главное (и об этом отдельно написано на официальном сайте САО РАН), чтобы гости не мешали проведению экскурсии и не задавали вопросы не по теме астрономии, особенно на религиозную, политическую и прочую спорную тематику, которая не имеет прямого отношения к космосу. Паспорт с собой брать не нужно, единственный пропускной пункт, с которым встречаются туристы, находится на въезде на территорию САО РАН, и там фиксируют только данные водителя транспортного средства, на котором вы приехали.

Экскурсии организованы и проводятся самими сотрудниками САО РАН, поэтому нет смысла заказывать их через посредников — турфирмы или агентства.

Телескоп-гигант БТА

Что покажут: Большой Телескоп Азимутальный, который по-прежнему считается крупнейшим в Европе. БТА расположен на верхней площадке астрономического центра у горы Пастухова. Высота более 2000 метров — это на порядок холоднее, чем внизу, поэтому с собой нужно иметь теплую одежду. Здесь вам расскажут, как работает телескоп и что с его помощью изучают. Гости старше 10 лет могут воспользоваться аудиогидом.

Огорчим желающих лично посмотреть в телескоп. Его конструкция не позволяет это сделать. Данные поступают на компьютер астронома-наблюдателя в виде схем и графиков, понять которые непосвященному не дано. На сам телескоп можно посмотреть через панорамные окна в башне БТА, дальше вас не пустят, ведь телескоп действующий, и его работе никто не должен мешать.

Минимальная группа для экскурсии — от 10 человек. По словам организаторов, если вы подошли, а группа еще не набралась, то стоит немного подождать, и люди подтянутся.

РАТАН-600

Что покажут: крупнейший в мире радиоастрономический телескоп Академии наук с кольцевой антенной. Число «600» в названии означает примерный диаметр его рефлекторного зеркала. В метрах. Если быть точным, диаметр — 576 метров, и это больше, чем стадион.

Чтобы его увидеть, вам придется проехать 25 км от Буково, но только после экскурсии на РАТАН у вас будет полное представление о масштабах астрономического центра. С помощью РАТАНа ученые изучают звезды, в том числе Солнце, планеты и далекие галактики.

Планетарий САО РАН

Что покажут: познавательные фильмы про космос «От Земли во Вселенную», «Солнце и жизнь Земли», «Галактика и ее население», «Космическая история России» и другие.

Планетарий появился в поселке Нижний Архыз четыре года назад благодаря группе астрономов-энтузиастов, он сооружен за счет личных средств участников проекта. Занимает площадь более 150 квадратных метров. От пола до высшей точки купола — примерно 14 метров. По периметру зала расположены мягкие кресла для зрителей.

Ночная экскурсия по звездному небу

Что покажут: кратеры Луны, кольца Сатурна, поверхность других планет — все это вы сможете увидеть в небольшой профессиональный телескоп, установленный под открытым небом на верхней научной площадке САО РАН. Все объекты телескоп увеличивает в 660 раз.

Если вы романтик и любите любоваться звездным небом, вам непременно нужно попасть на эту ночную экскурсию. Ведь небо в Архызе, по заключению ученых, одно из самых ясных в стране. Экскурсию нужно согласовывать в день проведения. За два часа до ее начала экскурсовод смотрит фактическую погоду на месте и принимает решение о проведении или об отмене мероприятия. Это зависит от облачности, осадков, силы ветра, поэтому нет смысла бронировать экскурсию заранее: последнее слово всегда будет за погодой. Ночные экскурсии проводятся круглый год, но даже летом берите с собой теплую одежду и термос с горячим чаем.