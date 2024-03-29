Москва, Казань и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Москва — один из крупнейших транспортных центров страны. Зачастую она становится отправной точкой маршрутов зарубежных гостей и важным пунктом путешествий соотечественников. Город постоянно работает над развитием туристических программ и повышением уровня сервиса, в том числе в союзе с другими регионами и профильными организациями.

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«Недавно столица заключила четыре значимых для индустрии соглашения. Например, был подписан трехсторонний договор с Казанью и Санкт-Петербургом о совместном продвижении туристического потенциала за рубежом», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В рамках партнерства стороны планируют участвовать в международных мероприятиях и проводить для иностранных коллег туры по достопримечательностям, а также знакомить их с инфраструктурой городов.

В активе столицы уже есть несколько межрегиональных туристических программ. Например, в марте был представлен новый проект «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку», приуроченный к тысячелетию Суздаля. Он рассчитан как на индивидуальных путешественников, так и на отдыхающих семьями.

Еще одно соглашение — с Ассоциацией туроператоров России — направлено на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Москве. Оно предполагает формирование новых туристических продуктов и совершенствование отраслевого законодательства.

Третий документ подписали Российский союз туриндустрии и столичный Комитет по туризму. Стороны договорились о сотрудничестве в вопросе повышения уровня сервиса и гостеприимства в мегаполисе. Для представителей индустрии будут проводиться обучающие семинары, профильные конференции и другие мероприятия. Схожие цели прописаны и в соглашении города с фондом «Центр стратегических разработок».