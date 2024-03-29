Премьер-министр Дагестана прокомментировал развитие туризма в регионе
На встрече по развитию туризма в Дагестане, Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул важность экономического роста региона через развитие индустрии туризма.
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил на совещании по развитию морских курортов, где было отмечено положительное развитие сферы туризма и рост турпотока. Президенту России было доложено о прогрессе проекта создания Каспийского прибрежного кластера, который имеет стратегическое значение для республики.
При поддержке руководства страны, инвесторам оказывается максимальное содействие в активной работе по проектированию и строительству гостиниц, санаториев и других объектов. Уникальные условия для развития туризма делают отрасль наиболее привлекательной для развития, и Абдулмуслимов выразил уверенность в успешной реализации поставленных целей.
Премьер-министр Дагестана прокомментировал развитие туризма в регионе