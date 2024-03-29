Премьер-министр Дагестана прокомментировал развитие туризма в регионе

На встрече по развитию туризма в Дагестане, Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул важность экономического роста региона через развитие индустрии туризма.

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Глава Дагестана Сергей Меликов выступил на совещании по развитию морских курортов, где было отмечено положительное развитие сферы туризма и рост турпотока. Президенту России было доложено о прогрессе проекта создания Каспийского прибрежного кластера, который имеет стратегическое значение для республики.

При поддержке руководства страны, инвесторам оказывается максимальное содействие в активной работе по проектированию и строительству гостиниц, санаториев и других объектов. Уникальные условия для развития туризма делают отрасль наиболее привлекательной для развития, и Абдулмуслимов выразил уверенность в успешной реализации поставленных целей.