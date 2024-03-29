В Тольятти обсудят развитие железнодорожного туризма

За последние 5 лет турпоток в Самарскую область увеличился в 3 раза. Кроме того, регион занимает уверенные позиции в топ-10 национального туристического рейтинга. Рост турпотока подчеркивает интерес жителей страны к Самарской земле и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Почему путешествия по железной дороге – один из главных трендов развития внутреннего туризма? На какой уровень комфорта могут рассчитывать пассажиры? Какие новые точки притяжения появляются в нашем регионе? Об этом, а также о том, какую программу подготовили для форума "PRO//Движение" (0+), рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

© globallookpress

- Вячеслав Витальевич, железная дорога все больше и чаще говорит о туризме, о запуске новых маршрутов – развлекательных или познавательных. Зачем вам это?

- Развитие внутреннего туризма – это федеральная повестка. И нам повезло, ведь мы живем в одном из самых красивейших мест России с уникальной природой, культурой и традициями. Самарская область входит в топ городов России по посещаемости и имеет огромный туристический потенциал: у нас есть свой национальный бренд "Самарская Лука", разработана и реализуется стратегия развития туризма, новый облик получила Вертолетная площадка, набережные в Самаре и Тольятти и многое другое. Мы видим, какое внимание уделяется развитию этого сегмента со стороны Правительства Самарской области и лично губернатора региона Дмитрия Азарова, который в одном из своих интервью отметил важность создания необходимой инфраструктуры и продолжения развития туристической отрасли. Я считаю, что мы гармонично вписываемся в данную стратегию и вносим свой вклад в развитие туризма родного края.

- Чем запомнился прошлый год и какие планы? Какие бы вы выделили ключевые проекты?

- Мы гордимся нашими флагманскими проектами "Яркие выходные в Приволжье" и "Вагон знаний", которые охватывают 18 субъектов России. В прошлом году мы отправили 17 тематических поездов, перевезли 16 тысяч пассажиров.

Календарь железнодорожных туров на первую половину года сформирован. В нем как уже полюбившиеся направления – Йошкар-Ола, Чебоксары и Саранск, так и новинки - на продолжительных февральских выходных из Самары впервые запущен тематический поезд в Тулу. Его выбрали 200 человек.

Масштабные туры готовятся и для маленьких путешественников, проект называется "Вагон знаний". В преддверии туристической конференции "PRO//Движение.Туризм" в апреле для школьников готовим прямой тематический поезд из Тольятти до Волгограда с программой "Главный урок истории".

Кстати, "Вагон знаний" в феврале был отмечен как лучший проект железнодорожного туризма в специальной номинации попечительского совета на всероссийской премии Russian Travel Awards 2023 в Санкт-Петербурге. Путешествия проходят в формате "поезд-отель": ночь в пути, а днем – экскурсии.

Сделали остановки

- "PRO//Движение.Туризм" – одна из самых представительных конференций туристической направленности в Приволжском федеральном округе. Вы имеете непосредственное отношение к ее организации. О чем там будут говорить эксперты?

- О том, как железнодорожный туризм развивает экономику регионов. Как создать позитивный образ и повысить информированность об интересных маршрутах на федеральном уровне. Как раскрыть экономический потенциал туризма в регионе для перевозчика и туроператора. По-моему, вопросы интересные. Кстати, деловая программа пройдет в одном из уникальнейших мест Тольятти - Поволжской академии образования и искусств. Она, уверен, станет одной из точек притяжения для туристов.

- Почему я должен путешествовать по железной дороге? Полететь ведь проще.

- Во-первых, у нас хорошая географическая составляющая. В последние годы активно развивается туризм, предлагающий полноценный отдых и интересное времяпровождение для путешественников любого возраста. Холдинг РЖД организует примерно 50 туристических маршрутов, пролегающих более чем по 40 регионам страны. Визитными карточками стали маршруты в горный парк "Рускеала", "Жемчужина Кавказа", "Величие Севера", "В Сибирь", "К виноградникам у моря". Помимо этого, туристические поезда могут стать основным транспортом между городами Поволжья, входящими в новый маршрут, который станет альтернативой "Золотому кольцу".

Во-вторых, удобство. Путешественникам предлагаем комфортабельные купейные вагоны. В них есть системы кондиционирования воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, под рукой - розетки для зарядки гаджетов. В состав поезда включены вагон-ресторан и вагон-душ. А для маломобильных пассажиров есть специализированные места.

Конечно, остаются факторы, которые сдерживают развитие туризма: дефицит перевозок в высокий сезон, отсутствие инфраструктуры и недостатки сервиса в регионах. Решение этих проблем вместе с повышением доступности и информированности о туристических продуктах имеет важное значение для развития межрегиональных железнодорожных и мультимодальных туристических перевозок.

- Что делаете конкретно в Самарской области?

- Думаю, многие уже знакомы с первым на дороге и в области ретропоездом "Грушинский экспресс". Он был создан специально к 50-летию фестиваля авторской песни. Благодаря поддержке Правительства Самарской области этот уникальный состав остался у нас насовсем и стал одной из визитных карточек региона. Сейчас он курсирует по выходным в направлении Тольятти, а также участвует в доставке пассажиров на фестивали и события в Башкортостане. Учитывая то, что Самарско-Тольяттинская агломерация является одной из крупнейших в стране, мы считаем этот маршрут очень перспективным и, несомненно, требующим повышенного внимания со стороны наших туристических сообществ и органов власти. На протяжении маршрута есть продолжительные участки, которые поражают своей красотой: Волга, горы, лес. За последний год мы за счет собственных средств открыли две уникальные по меркам страны площадки – многофункциональную платформу имени Валерия Грушина и видовой остановочный пункт Волжская Жемчужина. Они гармонично впишутся в любую туристическую программу. Это не просто места остановки электричек, а вполне самостоятельные интересные объекты. Знаю, что люди специально ездят туда.

Не должны мы забывать и про вокзал Тольятти – уникальное сооружение, выполненное в стиле советского модернизма. Там около 2 000 квадратных метров свободных площадей, которые можно адаптировать под любое мероприятие, выставку или событие. На конференции мы продемонстрируем возможности здания.

"Финист" + АВТОВАЗ

- Расскажите подробнее про форум. Чем будете удивлять гостей?

- Вокзальный комплекс Тольятти с 18 по 21 апреля станет настоящим музеем. Воспринимайте в широком смысле слова. Во-первых, мы организуем выставку современного и ретросостава. Все желающие смогут увидеть тематические вагоны художника Федота Сычкова, "Оренбуржье", "Открой свой Тольятти", "Культ Самара" и "Жигули в авангарде", действующий паровоз серии "П-36", вагон легендарного "Рускеальского экспресса" и открытый вагон "Ладожской Нерпочки", вагон - кукольный театр "Поезда Деда Мороза", в котором организуем бесплатные представления для детей. Будет представлен отечественный электропоезд "Финист" - свежайшая разработка.

Мы не забываем о гордости отечественного автопрома – концерне АВТОВАЗ. При поддержке его президента Максима Соколова и ретроклуба LADAHistory устроим выставку современных и ретромоделей нашего легендарного завода.

В самом вокзале будут организованы мастер-классы для детей, фудзона, зона киберспорта, выставочные павильоны Федеральной пассажирской компании, Самарской и Башкортостанской пригородных компаний, туристических операторов.

Для представителей туристического сообщества мы подготовили презентацию маршрута "Волжская кругосветка" по направлению Тольятти - Волжская Жемчужина – платформа имени Грушина – Самара. Включим интерактив – историю Степана Разина, фольклор, бардовские песни и русскую кухню.

Пользуясь случаем, приглашаю туристические компании и ассоциации принять участие в нашей деловой и выставочной программе. Приглашаю жителей Самарской области посетить вокзальный комплекс Тольятти в период с 18 по 21 апреля. Все, что мы делаем, – это для вас и для нашего региона.

Отметим, по железной дороге осуществляется треть пассажирских перевозок в России. Многие туристы приезжают в наш регион именно на поездах. Всего в 2018 году в губернии отдохнули порядка 1 млн человек из других субъектов, в 2022-м - около 2,5 млн, а в 2023 году - 3 млн 111 тыс. человек.