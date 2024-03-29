Посещение пяти экотроп хотят сделать платным в Ленобласти

Власти Ленобласти сообщили, что пять природных маршрутов в регионе могут стать платными. Такой подход также позволит регулировать трафик в особо охраняемых природных зонах.

«Решение о вводе платы объясняют необходимостью обслуживать оборудованные экотропы», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

Деньги планируют брать за посещение заказников «Линдуловская роща», «Раковые озера» и «Выборгский» в Выборгском районе Ленобласти, а также заказников «Кургальский» в Кингисеппском районе и памятника природы «Колтушские высоты» во Всеволожском районе.

За посещение «Линдуловской рощи» гражданам РФ придется заплатить 200 рублей, а иностранцам – 400 рублей. Вход в остальные заказники будет стоить 150 рублей, а для жителей других стран – 300 рублей. «Коммерсантъ» пишет, что проект по установлению платы – пилотный, и власти Ленобласти посмотрят на его эффективность.