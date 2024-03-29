В Тюмени из-за метели задерживается вылет 16 авиарейсов

В Тюмени из-за сильного снегопада и ветра задерживается вылет 16 рейсов. Об этом сообщается на online-табло аэропорта Рощино.

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Задерживаются три рейса в Санкт-Петербург, один — в Челябинск, два — в Москву во Внуково и Шереметьево, один — в Сургут, три — в Сочи, три — в Красноселькуп, один — в Ноябрьск, два — в Салехард. Задерживаются и прилеты авиарейсов из Уфы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Сочи, Березова, Красноселькупа и Дубая.

В пресс-службе аэропорта также отметили, что в связи с погодными условиями на запасной аэродром в Кольцово были перенаправлены следующие рейсы — DP 1591 из Санкт-Петербурга, DP 449 из Москвы, UTair 101 из Сургута и Икар 509 из Сочи.