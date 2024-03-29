Эксперты назвали лучшие весенние направления для отдыха в России

Некоторым россиянам нравится планировать путешествия на середину весны. Плюсов достаточно: туристов меньше, чем в разгар сезона, вдобавок можно понаблюдать за пробуждением природы. Какие интересные маршруты получится выстроить в пределах России? Издание «Вести Подмосковья» узнало это у экспертов.

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В пресс-службе сервиса Яндекс.Путешествия поделились, что в марте-апреле в Архызе (Карачаево-Черкесия) гостям предлагают конные туры по живописным долинам с расцветающими лугами. Любителям альпинизма подойдет Домбай, поклонникам отдыха на природе - походы через перевалы мимо стремительных рек в окрестностях Теберды. Тем, кто хочет набраться сил, подойдут здравницы Кавказских Минеральных Вод.

«Есть вариант отправиться в Сочи. Весной вода еще не прогрелась, кататься на лыжах поздно, но туристам доступно не менее интересное занятие - походы. Самый популярный маршрут ведет к водопадам, здесь их более 70. Можно ориентироваться на следующие названия: 33 водопада, Агурские, Ореховский и Змейковские. Полюбоваться окрестностями Сочи удастся в Ахштырском ущелье. Перед путешественником открываются виды на Корабельные скалы, Кавказский горный хребет, море и реку Мзымта. Панорамный вид на город открывается с горы Большой Ахун, где находится смотровая башня», - отметили эксперты сервиса Яндекс.Путешествия.

В конце апреля и в мае можно насладиться красотами Сибирской Швейцарии - Алтая. На территории республики находятся степи и альпийские луга, тундра, хвойные и лиственные леса с живописными озерами. Стоит увидеть Телецкое озеро, внесенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, водопады Корбу и Киште, каменный остров Патмос посреди реки Катунь.

«Один из наименее исследованных туристами регионов России - Калмыкия. Открывать для себя эту республику лучше в апреле, когда природа преображается, по городам проходят фольклорные фестивали. Впечатляют дикие тюльпаны, расцветающие в апреле в степях - им посвящен один из ежегодных фестивалей. Целый месяц на площадках по всей республике играют домбристы, исполняют горловые рулады певцы-сказители джангарчи, выставляют картины художники и продают сувениры мастерицы. Чтобы увидеть сезон тюльпанов во всей красе, лучше ехать туда, где людей мало, а цветов много. Больше всего их у берегов реликтового соленого озера Маныч-Гудило», - посоветовали в пресс-службе Яндекс.Путешествий.

Любителям городских прогулок подойдет Самара. Уже в конце марта там воцаряется весна с плюсовой температурой. В историческом центре расположена улица Ленинградская, которая идет от железной дороги до набережной Волги. Можно полюбоваться зданиями, возведенными местными купцами. Между улицами Куйбышева и Галактионовской притаился пешеходный участок, который выведет к театру оперы и балета с четырьмя близлежащими скверами. Совсем рядом - Бункер Сталина, Римско-католическая церковь, Струковский сад, Храм святителя Николая в колокольне.

А можно поехать/полететь в Казань, где тоже наступает время плюсовой температуры. Чтобы обойти все главные достопримечательности, хватит одного дня. Эксперты Яндекс.Путешествий рекомендуют выдвинуться с площади Тукая, пройти по улице Баумана до Кремля, спуститься на набережную и по возможности посетить музей 1000-летия города. Еще один город для фанатов пеших прогулок - Волгоград. Можно пройти по Центральной набережной, осмотреть фонтан «Искусство», площадку возле музея «Россия - моя история», облагороженную зону вокруг корабля «Гаситель» и парк «Победа» около Мамаева кургана.

Многим нравится приобретать экскурсионные туры с включенным в них жильем, питанием и билетами в музеи. Авиа и ж/д билеты обычно в стоимость не входят. Руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК Слетать.ру» Ксения Андрианкова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала обратить внимание на экскурсионные туры в Дагестан, Астрахань, уже упомянутую Калмыкию и Калининград.

«Дагестан - одно из самых популярных направлений. Преимущество в том, что туроператоры держат цены на прошлогоднем уровне. В трехдневное экскурсионное путешествие можно отправиться за 21 000 рублей на человека. В Астрахань лучше ехать в апрельский период цветения маков. Трех-четырехдневное путешествие обойдется туристам в районе 31 000 рублей на человека. Стоимость четырехдневного путешествия в Калмыкию на человека составляет 23 900 рублей, а стоимость двух-трехдневной поездки в Калининград на человека варьируется от 11 000 до 14 000 рублей», - отметила Ксения Андрианкова.

Трэвэл-блогер, путешественник с 20-летним стажем, автор проекта «Направления» Дмитрий Лукьянчук вспомнил про настоящую туристическую изюминку. Речь идет об автомобильном маршруте по Золотому кольцу и близлежащим городам. Можно отправиться только по «официальному» кольцу (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир), а можно добавить и другие близлежащие точки маршрута (Нижний Новгород, Плес, Калязин). Города-музеи со старинными храмами, усадьбами, уютными улочками и богатым историко-культурным наследием весной будут утопать в благоухании яблоней и сирени, поэтому этот вариант стоит выбирать чуть позже, ближе к маю.

«Весной рекомендую увидеть Байкал. Март – заключительный сезон знаменитого байкальского льда, когда еще довольно прохладно. Апрель – время ледохода. По водной глади дрейфуют, негромко звеня, гигантские льдины. К маю берега и лесные тропинки окутывает розовое облако – так начинает цвести багульник. Невероятно красиво на фоне заснеженных горных вершин! Милейшие нерпы после зимовки в апреле-мае выползают на камни погреться на солнце», - поделился Дмитрий Лукьянчук с изданием «Вести Подмосковья».

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев решил подробнее рассмотреть такой популярный вариант, как Крым. Безопасность поездок на полуостров активно обсуждается в сети - некоторые туристы откладывают свой визит туда из-за неспокойной ситуации и временных перекрытий моста.