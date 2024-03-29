Что интересного в весеннем путешествии на Полюс холода

Оймяконский район Якутии называют самым холодным место на планете. И в ближайшие выходные здесь заметно потеплеет. С приходом весны в селах Оймякон, Томтор и Ючюгэйс 30-31 марта пройдет событийный фестиваль "Путешествие на Полюс холода - 2024". Гостей ждет ночь в чуме, гастроужин и встреча с Чысхааном.

Тринадцать лет назад

Прошло уже тринадцать лет с первого фестиваля, когда туристы с разных уголков Земли, преодолев около тысячи километров от Якутска, приехали на Полюс холода, чтобы увидеть резиденцию повелителя стужи Чысхаана.

За эти годы эксклюзивные туристские бренды республики ("Полюс холода", "Якутская зима", "Чысхаан-Повелитель холода", "Путешествие на Полюс холода") узнали не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Как рассказала "РГ" начальник Оймяконского управления культуры и развития туризма Аксинья Сивцева, до пандемии и введения санкций познакомиться с уникальной самобытной якутской и эвенкийской культурой, насладиться чистотой и первозданностью северной природы активно приезжали иностранные туристы, в основном, из Франции, Германии и Японии. Представители 70 стран были гостями фестиваля.

А в этом году Оймякон посетят около 600 туристов из Якутии и регионов России. Организаторы фестиваля готовы к встрече.

Что ждет путешественников?

В программе, конечно же, знакомство с Повелителем Холода - сказочным Чысхааном, резиденция которого находится в селе Томтор. Здесь была зафиксирована самая низкая температура планеты - минус 72 градуса по Цельсию.

Не менее яркие события фестиваля - открытие туристского маршрута "Исток Индигирки", проект для приобщения к культуре коренных народов Севера "Ночь в чуме", гастрономический театр "Вкус Оймякона".

Желающие смогут искупаться в незамерзающем источнике, поездить верхом на лошадях якутской породы, прогуляться на снегоходах и посетить праздник оленеводов с настоящими гонками на упряжках и спортивными состязаниями "Игры Чысхаана".

В этом году в Оймякон приедут предприниматели в сфере туризма. Они примут участие в форуме "Мой бизнес: Оймякон - центр зимнего туризма", обсудят перспективы развития Оймякона и возможности, которые предлагает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Цель фестиваля - поднять имидж Республики Саха (Якутия) на туристском рынке и популяризовать эксклюзивные бренды региона, чтобы как можно больше жителей нашей страны узнали об уникальном регионе Русского Севера, его людях и обычаях.

Как добраться?

От Якутска до Оймяконского района на машине ехать более 900 километров по федеральной трассе "Колыма". На такси это будет недешево - 8 тысяч рублей в один конец. Большинство едут на фестиваль на своих машинах.

Путь неблизкий. И на первой половине пути можно покрепиться, отдохнуть в придорожных кафе. "Раньше большие организованные группы тратили на дорогу 2 дня, потому что ночевали в Хандыге. А сейчас, если выехать из Якутска в 7 утра, можно к 23:00 быть в Томторе", - говорит руководитель общественной организации "Оймякон - Полюс холода" Аксинья Сивцева.

Придорожные кафе есть в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Таттинском и Томпонском районах, через которые пролегает федеральная трасса "Колыма". И в трех часах от Томтора на заправке в местности Кюбюме имеется небольшое кафе, пользующееся популярностью. Мы же рекомендуем гостям из других регионов России обязательно посетить первое придорожное кафе на дороге в селе Тумул, в котором есть музеи ретровещей и быта народа саха.

Где жить?

Размещение в трех селах, где будет проходить фестиваль, возможно в гостевых домах, поскольку гостиниц в этих краях еще нет. Стоимость зависит от предоставления питания и условий проживания, она варьируется от 1500 до 4000 тысяч в сутки на одного человека.

Есть в селах благоустроенные гостевые дома с трехразовым питанием. Заявки предоставляют задолго до фестиваля. К примеру, все гостевые дома на нынешний фестиваль заняты еще с прошлого года.

"В селе Томтор постоянно работают четыре гостевых дома, а во время больших праздников привлекаем другие семьи из Ючюгяя и Сордоннооха. И они заранее готовятся. На сегодня мы разместили 120 человек", - рассказывает Аксинья Сивцева.

Организованные группы (студенты, школьники с преподавателями) останавливаются в социальных учреждениях.

Что поесть?

В гостевых домиках постояльцев кормят хозяева. Во время фестиваля в Томторе и Оймяконе будут работать кафе.

А главное угощение, конечно же, будет на гастроужине "Вкус Оймякона", где гости смогут попробовать самые вкусные блюда народов севера и якутской кухни. Нежнейшая строганина, яства из мяса и рыбы, свежей дичи - всё это будет приготовлено лучшими поварами республики.

В Ючюгяе гуляния пройдут на улице, где также будут активно продавать горячее питание. В этом году Ючюгяйскому оленеводческому стаду исполняется 35 лет, поэтому на праздник оленеводов приедут не только люди, но и олени из других районов. Но гостиницы оленям, к счастью, не нужны, а на временных стойбищах хватает ягеля.

Как одеться?

Организаторы советуют всем туристам, несмотря на минус три градуса по Цельсию, одеться потеплее. В Оймяконе ветрено. А тем, кто собирается провести "Ночь в чуме", взять с собой теплые спальные мешки и хорошо утеплиться.

Участникам фестиваля предстоит окунуться в жизнь настоящих оленеводов: поездить на нартах, попробовать эвенкийские блюда и заночевать в палатке с железной печкой рядом с оленьим стадом. Участие в проекте стоит всего 5000 рублей. За такую экзотику люди готовы платить и больше.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" был создан и развивается Национальный туристический портал Russia Travel, где можно найти маршруты на любой вкус и кошелек.

Нацпроект помогает сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Его цель - увеличить количество путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год. Он также обеспечивает и экономический рост за счет мультипликативности туристической отрасли.