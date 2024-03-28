Аксенов сообщил, что в Крыму будут построены два новых курорта

Два новых курорта будут построены на западном побережье Крыма в Сакском районе и под Евпаторией. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на совещании по созданию федеральных круглогодичных курортов, которое проводит президент России Владимир Путин.

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"Подготовлены два проекта на ваше решение. Это проект "Золотые пески России" 212 гектаров и проект "Крымская ривьера" 13 гектаров, Сакский и Евпаторийский регионы. <…> В целом данный проект готов принимать в год около 1 млн туристов", - сказал он.

Он отметил, что благодаря строительству четырехполосной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный доступность к курортам будет около 20 минут от Симферополя, один час от Севастополя и 10 минут от Евпатории. Курорты будут круглогодичными, предусматривается строительство бассейнов, термальных комплексов, всесезонного аквапарка, экспоцентра.

На курорте "Золотые пески России" предполагается строительство 17 отелей четырех и пяти звезд на 4 500 номеров. Инвесторы планируют вложить порядка 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Будет создано около 3 500 рабочих мест. Срок ввода в эксплуатацию - 2030 год.

Аксенов также сообщил о необходимости мер господдержки в реализации: переносе 12-километрового участка автодороги Симферополь - Евпатория за железнодорожные пути, прокладке инженерных сетей, строительстве набережной. Общая сумма на эти цели составит 12,8 млрд рублей.

"Крымская ривьера"

Глава региона сообщил, что второй проект "Крымская ривьера" предусматривает привлечение 16 млрд рублей частных инвестиций, строительство отельного комплекса класса "четыре звезды" на 840 номеров. Комплекс рассчитан на прием 90 тыс. туристов, будет создано более 870 новых рабочих мест. Для прокладки сетей необходимо 230 млн рублей из федерального бюджета.

Съезды к курортам

Касаясь вопроса организации съездов к курортным городам и поселкам с федеральной трассы "Таврида", Аксенов, отвечая на уточняющий вопрос главы государства, отметил, что "все вопросы согласованы, часть из них в процессе реализации".

"Намечены сроки, выделены деньги", - сказал он.

В частности, речь идет о съездах в районе Феодосии, Судака и от Белогорска до Приветного. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил в свою очередь, что были сдвижки по срокам, связанные с удорожанием.

"Но все съезды мы держим в пятилетнем плане, они все есть. Сейчас мы уточняем технические задания", - пояснил он.

Хуснуллин уточнил, что по съезду в сторону Приветного утвержден проект по комплексному развитию территории.