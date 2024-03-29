Сальдо заявил о возможности создания  в Херсонской области курортов наравне с турецкими

Российские предприниматели могут создать в Херсонской области курортную инфраструктуру, не уступающую по уровню курортам на средиземноморском побережье в Турции, для этого в регионе созданы все необходимые механизмы поддержки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо на первой инвестиционной площадке области.

"В свое время в Турции на побережье Средиземного моря, практически такое же пустое, как и у нас, дали возможность предпринимательству и бизнесу зайти. Мы теперь все знаем, какие курорты на побережье Средиземного моря в Турции. Все это теперь возможно и у нас благодаря тому, что мы сейчас занялись работой по отводу и закреплению земельных участков для строительства различного рода объектов, связанных как с жильем, так и с инфраструктурной обеспечения жилого комплекса", - сказал Сальдо.

Губернатор напомнил, что в регионе для ускоренного экономического развития по поручению президента России Владимира Путина создана свободная экономическая зона, которая дает предпринимателям налоговые и другие льготы. Этот механизм также нацелен в том числе на развитие курортной инфраструктуры.

"Сотни км песчаных пляжей и территория вдоль этих песчаных пляжей являются очень хорошим местом для развития как санаторно-курортного лечения, так и просто отдыха, так и для детского лечения. Есть у нас, например, кроме Геническа город-курорт Скадовск, детский курорт, и все это здесь возможно", - добавил губернатор.

В декабре Сальдо во время презентации Херсонской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сообщил, что сейчас регион может разместить до 2 млн туристов на своих побережьях Азовского и Черного морей.