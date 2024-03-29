Путин призвал развивать туризм в Торжке

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание на развитие Торжка в Тверской области. Город глава государства посетил накануне.
«Вчера был, вы, наверняка, видели, в Торжке. Там тоже коллеги сформулировали целый набор предложений по развитию этого исторического места. Я вас прошу тоже (я расписал все бумаги, которые представил губернатор) обратить на это внимание. Это одно из древних, исторических, знаковых для России мест», – заявил глава государства на совещании по развитию круглогодичных курортов.
Торжок – один из древнейших городов страны. Принято считать, что он был основан купцами из Великого Новгорода еще в X веке. Накануне в местном музее Путин познакомился с археологическими находками и памятниками древнерусской письменности – берестяными грамотами. Торжок когда-то был крупным городом на пути в Новгород с юга Руси. Он хоть и не входит в Золотое кольцо, но популярен среди туристов. По мнению президента, город стать еще привлекательнее. К тому же Тверская земля для Владимира Путина родная. В полутора часах езды от Торжка, неподалеку от поселка Тургиново, – деревня Поминово, откуда берет начало род президента.