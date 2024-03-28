В АТОР объяснили, почему россияне покупали путевки на море зимой

Туристы активно бронировали зимой отели в Анапе и Сочи из-за страха роста цен. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

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"Это объясняется желанием заранее подготовиться к курортному сезону до возможного подорожания путевок", – прокомментировал он.

По его словам, рост спроса был сезонным. В январе – на уровне 50–60%, в марте – на 20%, а прогноз на апрель составляет 10%.

Ромашкин отметил, что сейчас спрос снижается, в целом по году ожидается обычный прирост в районе 5–10%.

"У нас две версии: либо туристы опасаются роста цен и текущие им кажутся приемлемыми, либо боятся, что к лету мест не будет," – объяснил он.

Вице-президент АТОР рассказал, что в туризме не бывает ситуации, когда заявленная в январе цена держится весь год. В данной сфере динамическое ценообразование. Он предположил, что цены могут упасть, но туристы в это не верят. Отмечается, что многие не смогли забронировать места на популярных курортах прошлым летом.