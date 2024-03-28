Маршрут на выходные — Нижний Новгород: что посмотреть, где жить и где есть

Столица Приволжья, стрит-арта и сногсшибательных закатов — за последние годы Нижний Новгород прошел через грандиозную реставрацию (спасибо чемпионату мира по футболу в 2018-м и 800-летию города в 2021-м) и попал в ряды самых модных туристических направлений.

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Всего 4 часа на «Ласточке» из Москвы до Нижнего Новгорода, и вас уже встречает светящаяся вывеска «Здесь чувствуешь жизнь» на Рождественской улице, которую так любят туристы. «Быть, а не казаться» — вторит ей подвесная инсталляция на Большой Покровской, где тоже сосредоточено много достопримечательностей. Помните эти слоганы, изучая город. Нагуляйтесь по набережным Оки и Волги, покатайтесь на канатной дороге, сходите в усадьбу Рукавишниковых, найдите местный «Гринготтс» — похожий на замок Государственный банк, зайдите в церкви и монастыри, архитектура и убранство которых вызывают восхищение. Что еще?

Что посмотреть

Кремль

Единственный Кремль в стране, где можно совершить круговую прогулку по древней крепостной стене XVI века. Двухкилометровый кольцевой маршрут интересен не только 13 башнями, но и перепадами высот в 80 метров — таков рельеф Дятловых гор, на которых раскинулась крепость. Так что усиленно качаем ноги на лестницах, вдохновляемся легендой о том, что в подземельях здесь спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного, и завидуем нижегородцам XIX века, которые могли подняться в Кремль не на своих двоих, а на фуникулере-«элеваторе» (по слухам, скоро его восстановят).

Заповедный квартал

Неравнодушные нижегородцы восстанавливают квартал церкви Трех Святителей, а именно 28 исторических деревянных домов. Они были построены на рубеже XIX-XX веков в границах улиц Новая — Короленко — Славянская — Студеная. В квартале когда-то жили Максим Горький и Владимир Короленко, с балкона одного из домов пел Федор Шаляпин, в другом гостил Антон Чехов. Сейчас там можно поучаствовать в иммерсивной экскурсии, прогулявшись по улицам с почтальоном, освоить старинные игры, угоститься чаем из самовара с баранками и проникнуться старинным бытом.

Стрелка

Здесь сливаются Волга и Ока, порой даже видно, что вода двух рек разная по цвету. И здесь в XIX веке находилась ярмарка — одна из крупнейших в Российской империи. Несколько лет назад Стрелка превратилась в арт-кластер — тут и концертный, и выставочный залы. А разместили все это в пакгаузах, павильонах в виде ажурных металлических конструкций, которые были возведены для всероссийской выставки в конце XIX века. Храм Александра Невского рядом тех же лет постройки, хотя и выглядит как новодел. А футбольный стадион был построен специально к чемпионату мира.

Стрит-арт

Граффити, постеры, муралы, теги — художники со всей России украшают объекты города своими творениями. Старая котельная на Родионова известна диптихом Андрея Оленева «Лесоповал», который поднял проблему вырубки лесов. Благодаря Дмитрию Каштальяну на стене дома 30 на Совнаркомовской распивает чаи Чеширский кот из «Алисы в стране чудес» — а все потому, что автор произведения Льюис Кэрролл в свое время приезжал в Нижний. А Илья Мозги высмеял общество потребления, изобразив золотую кредитную карту на доме 17А по бульвару Мира.

Закаты

«Уйти в закат» — местные воспринимают эту фразу в самом прямом ее значении. Красочное природное явление, которое можно наблюдать благодаря расположению города (на крутых берегах Волги и Оки), превратилось в своего рода визитную карточку Нижнего Новгорода. Говорят, лучшие закаты «показывают» на набережной Федоровского и на знаменитой Чкаловской лестнице. Из не самых очевидных спотов — гора Гребешок и площадка над Черниговским мостом.

Где остановиться

Courtyard

Дом с изящными башенками в стиле западноевропейского модерна построил в конце XIX века нижегородский градоначальник, купец-старообрядец Дмитрий Сироткин. В начале XX века он там жил и проводил съезды старообрядцев белокриницкого согласия. Разместившийся здесь в наши дни отель сохранил исторический облик здания. Что касается номеров, то они оформлены в сдержанном европейском стиле.

«Кулибин»

Парк-отель находится в историческом центре — в районе трех главных площадей города. Внутреннее убранство решено в стиле арт-деко: лаконичные интерьеры отличают строгие линии, геометрия, яркие цветовые акценты. Названа гостиница в честь выдающегося нижегородского изобретателя Ивана Кулибина, рядом также раскинулся парк его имени.

Botanica Loft

Кирпичное здание XIX века, где разместился отель, туристы называют домом с розами, а местные — домом с татуировкой: в 2020-м художник Антон Табатчиков украсил фасад гигантскими алыми цветами. Внутри все та же кирпичная кладка в качестве декора: интерьеры номеров выполнены в минималистичном стиле лофт, что понятно и по названию гостиницы.

Где поесть

Yale

Сколотая краска на стенах, обнажающая старинную кирпичную кладку, и потрескавшийся потолок с затейливой лепниной и фресками — купеческую усадьбу XIX века не стали восстанавливать полностью: любимый многими стиль «обшарпэ» добавляет романтики. В путешествие во времени приглашает и меню из блюд русской кухни в современной интерпретации. Так, котлета из щуки подается с овощным голубцом и соусом из раков, борщ готовится на телячьей щеке и с копченой грушей, а белые грибы и утка объединяются в начинку для пельменей.

«Кусто»

Интерьер ресторана, конечно, не имеет ничего общего с подводной лодкой, на которой исследовал морские глубины Жак-Ив Кусто. Зато там есть рыболовная сеть под потолком, проекции медуз на стенах, декор из ракушек и аквариум. В меню рыба и свежие морепродукты из северных морей и с Дальнего Востока. Среди позиций, например, салат из камчатского краба и авокадо, слоеный пирог с рапанами, трюфельное ризотто с угрем унаги.

Red Wall

Заведение находится у стен Кремля, вид на Волгу прилагается. Ресторан придерживается философии бережного отношения к природе, стараясь сократить отходы до минимума. Так, вместо пластиковых трубочек там стебли пшеницы. Из кожуры овощей готовят специи, а из кожицы лосося — чипсы. Пищевые отходы животного происхождения отправляют в приют для животных. В меню можно найти блюда по местным рецептам вроде ухи с волжским судаком и стерлядью или оленя с вяленой свеклой и моченой брусникой.