Бердянск возвращает себе исконный статус города-курорта

Бердянску возвращают статус города-курорта на побережье Азовского моря благоустроенными пляжами и знаками навигации для туристов.

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Пляжи Бердянска отдадут в ведение социально-ответственных операторов. За каждым будет закреплена определенная территория. Операторы будут управлять этими территориями, создавать там комфортные условия, заниматься благоустройством, создавать инфраструктуру.

Как рассказали в администрации Бердянска, желающих с опытом ведения такой деятельности уже много, поэтому выберут тех, кто предложит лучшие условия подготовки пляжей к купальному сезону 2024 года.

А для туристов в Бердянске создается система туристической навигации. С помощью специальных знаков гости города смогут найти основные достопримечательности и инфраструктурные объекты – памятники архитектуры, вокзалы, гостиницы и другие адреса.