В Ингушетии отреставрируют башенный комплекс недалеко от курорта «Армхи»

Власти Ингушетии намерены отреставрировать башенный комплекс «Фуртоуг» в горах региона. Этот объект в конце XIX века с экспедицией посещал ученый Дмитрий Менделеев.

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«Комитетом по охране обьектов культурного наследия Республики Ингушетия согласован проект реставрации боевой, нескольких жилых башен и склепов башенного комплекса „Фуртоуг“ в Джейрахском районе горной Ингушетии. Отметим, в июле 1880 года Фуртоуг во главе геологической экспедиции посетил известный русский ученый Дмитрий Менделеев», — сообщается в телеграм-канале правительства Ингушетии.

Проект реконструкции исторического ансамбля разработала компания «АСМ Групп», которая также ведет работы по исследованию и восстановлению некоторых других башенных комплексов в горах Ингушетии.

Башенный комплекс «Фуртоуг» находится недалеко от курорта «Армхи» в начале Джейрахского ущелья. Внутри одной из башен открыт дом-музей революционера Гапура Ахриева. Рядом с башенным ансамблем расположен Фуртоугский водопад, где на скале установлена мемориальная табличка о визите Дмитрия Менделеева в 1880 году.