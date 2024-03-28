В Сочи хотят открыть медицинский вытрезвитель для не стоящих на ногах туристов

Полиция Кубани считает, что на улицах Сочи, Новороссийска и Краснодара слишком много нетрезвых граждан, которые могут быть потенциальными правонарушителями. Частично решить проблему поможет открытие в этих городах медицинских вытрезвителей, сообщает телеграм-канал «Крыша ТурДома».

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С инициативой возродить спецучреждения для размещения пьяных людей сегодня, 28 марта, на сессии регионального Заксобрания выступил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

«Существенным подспорьем явилось бы решение вопроса о создании в Краснодаре, Сочи, Новороссийске медицинских пунктов по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, что сможет повлиять на уровень «пьяной» преступности, а также снизить число жертв противоправных посягательств, находящихся в беспомощном состоянии», – заявил глава кубанской полиции. Его инициативу в муниципалитетах трех городов пока не прокомментировали.

Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители.

Они были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД, когда демократично настроенная общественность настаивала на закрытии специализированных медучреждений. Аргументом послужили многочисленные факты нарушения прав нетрезвых граждан, которых стражи порядка «вязали» на улицах и отправляли до утра в «медицинское СИЗО».

С тех пор так и не была решена проблема, что делать с людьми, шляющимися в общественных местах в невменяемом виде. Когда человек был совсем в хлам и валялся на улице, его часто забирала скорая, но персонал больниц категорически возражал против таких проблемных пациентов.

Возрождение вытрезвителей – их обещают сделать более цивилизованными – сейчас идет во многих регионах, которые получили право открывать такие заведения на базе государственно-частного партнерства. Это дает местным властям право взимать с нетрезвых граждан плату за услугу.

Также регионы устанавливают критерии, по которым перебравшего с алкоголем человека полицейские могут задержать и сопроводить в спецучреждение. К примеру, в Кабардино-Балкарии, где вытрезвитель открылся одним из первых в стране, есть четкая установка правоохранителям, кого можно считать клиентом вытрезвителя. Главное – человек не может стоять на ногах и самостоятельно передвигаться, но предварительно в этом должны удостовериться медики. Лишь после этого пьяного могут забрать полицейские.

Но одно дело Кабардино-Балкария, где в силу мусульманских традиций употребление алкоголя не слишком актуальная проблема для региона. Совсем другое – курортный Сочи, куда тысячи туристов приезжают с целью отдохнуть и расслабиться. Последнее у большинства связано с употреблением горячительного в большей или меньшей степени. И даже «трезвенники и язвенники» могут в отпуске не рассчитать с количеством выпитого и попасть в категорию потенциальных клиентов сочинского вытрезвителя.

«Охотятся не за девушками в отключке, а за прилично одетыми слегка выпившими, у которых наверняка есть деньги "оплатить услуги". Ну ведь проходили же уже это», – прокомментировал инициативу кубанских полицейских подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Николай.

С другой стороны, поддатые туристы, зажигающие на курортах, доставляют проблемы как другим отдыхающим, так и в большей степени – местным жителям.

«При обилии заведений в Красной Поляне ни разу там не видела пьяных и в неадеквате, а вот стоит заехать в Сочи и чуть ли не на каждом шагу какие-то мутные вдрызг пьяные личности», – поделилась впечатлениями об отдыхе на курорте Дина, читательница нашего тг-канала.

Окончательное решение об открытии вытрезвителя принимают местные власти, поэтому на инициативу руководства полиции Краснодарского края администрация Сочи ответ даст. Отрицательный или положительный, пока неизвестно. Но в случае открытия вытрезвителя придется решить целый комплекс проблем.

Прежде всего, где найти «лишних» медиков, которым придется выезжать на освидетельствование нетрезвых туристов. С учетом кратного увеличения населения города в пик сезона местным врачам и так работы хватает с лихвой, не до перебравших в баре отпускников. И второе, как обеспечить контроль за полицейскими, которые самостоятельно решают: этого мы забираем, а тот пусть дальше выпивает. Это касается и соблазна взять мзду с туриста, который предпочтет откупиться за возможность протрезветь в номере отеля, а не на казенной койке.