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Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Анапу

Россияне массово устремились на отдых в Анапу и Сочи в летнем сезоне 2024 года. Об этом в разговоре с «Российской газетой» рассказал Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Анапу
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Эксперт подчеркнул, что спрос на эти черноморские курорты вырос на 40-70 процентов в сравнении с 2023 годом.

«Продано уже около 35 процентов всего летнего размещения, — добавил он. — Продажи идут хорошо, в январе в процентах было лучше, чем в 2023 году, январь по бронированиям на лето был рекордным».

По словам специалиста, в настоящее время темпы бронирования в эти два курортных города замедляются. Ромашкин также отметил, что активные бронирования в январе были связаны с ожиданиями роста цен на туры.

«Возможно, туристы ожидают, что на фоне повышенного спроса летом отели поднимут цены еще раз», — пояснил он.
Отдых в России
Сергей Ромашкин
Ассоциация туроператоров России