Дорога на Русский Север: что посетить в Архангельской области

Архангельская область славится своими белыми ночами, северными сияниями, пещерами, уникальной природой, а также деревянным и каменным зодчеством. Кроме того, в регионе проходят интересные культурные и музыкальные события. В 2024 году многие из них будут приурочены к круглой дате – 440-летию города Архангельска. О том, какие локации обязательны для посещения и на что обратить внимание при поездке в Поморье, «ФедералПресс» рассказал руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Сергей Мишин во время презентации «Открытый Север: инвестиции в туризм Архангельской области».

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Какие локации Архангельской области обязательны для посещения

Архангельск имеет много титулов. Например, это колыбель российского судостроения. Здесь Петр I спустил на воду первые корабли российского флота. Почти век город был главным торговым портом страны. В XX веке Архангельск назвали «Воротами в Арктику», так как отсюда отправились более двухсот полярных экспедиций.

Часто Архангельск называют городом доски, тоски и трески. Как рассказал руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Сергей Мишин, сравнительно недавно появился бренд «Доска Треска», который посвящен Поморью. Так местные умельцы пытались устранить «тоску» из устоявшейся фразы.

«Почему-то все представляют тоску так: серый город, холод. В этой фразе никакого обидного смысла по отношению к городу не заложено. Город доски – символизирует деревянное зодчество, треска – это всевозможная морепродукция, а тоска связана тем, что жены рыбаков часто оставались одни в городе и ждали мужей, ушедших на рыбные промыслы», – пояснил «ФедералПресс» руководитель центра развития туризма и культуры Архангельской области Сергей Мишин.

Чтобы увидеть деревянные домики, прогуляйтесь по проспекту Чумбарова-Лучинского. Вы сможете полюбоваться на резные наличники и окошки. А также обязательно попробуйте северную или поморскую кухню. Например, в ресторане Reka с панорамным видом на Северную Двину вы можете попробовать тартар из оленя с муссом из пармезана или уху поморскую с ароматом копчения. В Roomi вам предложат блюда северной кухни в современной интерпретации, например, филе зубатки с икрой щуки и с кремом из корня сельдерея. Там же можно насладиться десертом из тоста бородинского хлеба с солью и муссом из карамели и мороженым из жженого хлеба.

В ресторане «Почтовая контора», который находится в историческом здании почты, вы сможете попробовать поморский салат с копченым палтусом и беломорские мидии с горгонзолой. Пока ожидаете заказ, у вас будет возможность отправить открытку из Архангельска.

«Малые Корелы»

Попав в крупнейший в России музей деревянного зодчества под открытым небом, вы окажетесь в старинной поморской деревне. Вас окружат порядка 120 бревенчатых построек. Это избы, церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы, амбары из разных эпох. Их привезли со всего региона. Вы почувствуете, как жили архангелогородцы, узнаете об их быте и занятиях.

В «Малых Корелах» часто проводятся мероприятия в традиционном русском стиле, которые помогут вам проникнуться традициями региона.

Национальный парк Кенозерский – флагман экологического туризма в России, идеально подойдет для отдыха семей с детьми. В поморских домах в нацпарке продолжают жить люди, которые хранят традиции, а также они готовы принимать туристов и угощать их национальными блюдами. Побывав там, вы получите сильную эмоциональную перезагрузку

Кроме того, в Кенозерском национальном парке находится так называемый «Северный экватор» – естественный водораздел между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Только здесь можно оказаться на побережьях двух морей одновременно – Белого и Балтийского.

Соловецкий архипелаг и одноименный монастырь расположены в Онежском заливе Белого моря, в 164 километрах от условной линии Полярного круга. Архипелаг состоит из шести крупных и около сотни мелких островов.

История освоения Соловецкого архипелага насчитывает около 7000 лет. Археологи обнаружили здесь древние стоянки, курганы и сейды, а также святилища III–II тысячелетия до нашей эры, включающие в себя северные лабиринты.

Соловецкий кремль, отражающийся в водах Святого озера или Бухты благополучия – один из популярнейших и любимых туристами видов. В советское время там располагался первый в СССР лагерь особого назначения, положивший начало сталинскому ГУЛАГу. Через Соловецкие лагеря и их филиалы на материке прошло более миллиона заключенных.

Город Каргополь расположился на живописных берегах Онеги. Поселение было основано новгородцами в 1146 году. Его называли «северным форпостом древней Руси». В городе можно полюбоваться белокаменными храмами, деревянными погостами. За Каргополем закрепилась слава «Северного Суздаля», так как он тоже знаменит обилием храмов.

Сольвычегодск – это небольшой город в Архангельской области, расположенный на берегу реки Вычегды. В начале X века в связи с наличием богатых соляных варниц и Соляного озера город получил название Соль-Вычегодская. В первой половине XIX века уездный город стал местом ссылок: к примеру, сюда дважды ссылали Иосифа Сталина.

На территории города располагаются уникальные природные грязи и санаторий. В ХХ веке в Сольвычегодске был основан бальнеологический курорт. Для процедур используется минеральная вода и иловая грязь Соляного озера.

Сольвычегодск считается родиной поэта и философа Козьмы Пруткова. На сегодня Сольвычегодск имеет статус исторического поселения федерального значения, включен в Союз малых городов России. В 2020 году он был принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, а в 2023 году стал столицей «Серебряного ожерелья» России.

Пинежские пещеры – это самая длинная система пещер в России. Их более 90. Они располагаются неглубоко, но сильно вытянуты в длину. Протяженность самой большой пещеры составляет более 16 км.

Приезжать туда надо зимой. В это время там возникает ледяное царство со сталактитами и сталагмитами изо льда. Своды украшены снежными кристаллами. Кроме того, в холодное время года в пещеры попасть проще, летом подходы к ним заболочены.

Белое море. В 46 км от Архангельска находится Белое море. Это огромные просторы и большие песчаные пляжи. В жаркое лето вода в море прогревается и можно искупаться. Однако оно мелководное, и чтобы окунуться хотя бы по пояс, придется пройти далеко от берега.

Самые яркие события в Архангельской области

«Белый июнь» – фестиваль новой культуры, который проходит под открытым небом с середины до конца июня. В 2024 году пятый фестиваль «Белый июнь» планируется посвятить 440-летию Архангельска. Во время мероприятия проходят творческие встречи с писателями. Также туда приезжают более 100 издательств со всей страны, чтобы представить свои книги на большой ярмарке. Ежедневно мероприятия посещают тысячи человек.

Сольфест. В Сольвычегодске в июле пройдет музыкальный фестиваль Сольфест. Это новое мероприятие, трансформировавшиеся из событий, которые существовали раньше. Оно включает в себя традиционную ярмарку имени Козьмы Пруткова и концертную часть. На Сольфесте выступают как местные коллективы, так и приезжают хедлайнеры.

Фестиваль караванеров для автопутешественников запланирован на август. Караванерами называют туристов, путешествующих по трассе в своих автодомах. Он пройдет в Вельском районе. Как пишет районный глава Андрей Гуляев, разместить туристов планируют на площадке Ледовой мили. В программу мероприятия включат деловую часть и культурно-развлекательную. Местные власти анонсируют спортивные конкурсы и концерт с участием приглашенной «звезды федерального масштаба».

Арт-фестиваль «Тайбола» – это мероприятие собирает дизайнеров, работающих в сфере креативной индустрии. Он пройдет с 12 по 14 июля в Холмогорском районе Архангельской области.

Цель фестиваля – вовлечение зрителей в процесс созидания. У гостей фестиваля будет возможность не только посмотреть выступления артистов, но и построить арт-объекты собственными руками.

Что привезти из Архангельской области

– Каргопольская игрушка. История этих игрушек начинается в XVII веке. Их создавали из цельного небольшого куска красной глины. Можно выбрать себе сувенир по вкусу – мужичка, барыню, симпатичного медведя или сказочного коня о двух головах.

– Птица счастья. В каждом доме она либо подвешена, либо стоит на полочке. Поморы верили, что выполненное из деревянных брусочков изделие приносит счастье.

– Козуля – северный пряник со специями. В старину их пекли из ржаной муки, чтобы получить характерный темный цвет, на котором рисунок из глазури смотрится наиболее выигрышно. Традиционно козули выпекали под Новый год и на Рождество. Поморские козули весь год (до следующего Рождества) служили оберегом от злых сил.

– Кофе по-мезенски. Заморские купцы привезли кофе и пряности в Архангельскую область. Местные жители варили этот кофе по-своему, в самоваре. В напиток они добавляли пряности.