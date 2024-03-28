Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

Власти Приморского края захотели увеличить туристический поток из Китая. О том, что российский регион планирует привлечь больше путешественников из Поднебесной, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

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По мнению губернатора, большим плюсом стало возобновление безвизового режима для туристических групп, а также запуск авиасообщения между Владивостоком и Харбином, Пекином и Далянем.

«Мы внедряем в Приморье туристский стандарт "Чайна Френдли", чтобы обеспечить качественные услуги для гостей из КНР, включая наличие персонала туристского сектора, говорящего на китайском языке», — пояснил Кожемяко, добавив, что 2024 год был объявлен Годом российской культуры в КНР и китайской — в России.

В феврале стало известно, что китайцы массово устремились в Приморье. За 2023 год российский регион посетили почти 130 тысяч путешественников из КНР.