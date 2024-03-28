Восемь международных авиарейсов будут доступны из Нижнего Новгорода весной и летом

Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на весенне-летнюю полетную программу и информирует, что жителям столицы Приволжья и гостям города будут доступны 20 внутрироссийских направлений и восемь — международных. Расписание будет действовать с 31 марта по 26 октября. К услугам пассажиров 16 авиакомпаний.

Так, самолеты будут летать в означенный период в Тюмень, Норильск, Москву и Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самару, Саратов, Сочи, Томск, Уфу, Челябинск

Международные рейсы будут выполняться в Анталью, Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх и Хургаду.