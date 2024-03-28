Спрос на курорты Анапы, Сочи и Адлера вырос на 40—70% в летнем сезоне

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о росте спроса на 40—70% на черноморские курорты Анапы, Сочи и Адлера в летнем сезоне.

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Об этом сообщает «Российская газета».

«Продано уже около 35% всего летнего размещения. Продажи идут хорошо, в январе в процентах было лучше, чем в 2023 году, январь по бронированиям на лето был рекордным», — сказал вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что в санаториях региона Кавказских Минеральных Вод продано около 60% мест.

По его мнению, все места на лето будут проданы уже к 1 мая.