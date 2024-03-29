В Кабардино-Балкарии в 2024 году создадут более 550 новых мест размещения

В Кабардино-Балкарии до конца этого года планируется создать средства размещения почти на 560 койко-мест. Работы ведутся на средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В 2024 году республика получила [по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства"] 366 миллионов рублей, к концу года мы должны создать 559 дополнительных номеров. Сейчас эта программа исполняется, рисков серьезных мы не видим. В период с 2022 по 2024 годов общий объем субсидий из федерального бюджета составит 1 миллиард 68 миллионов рублей, общее количество проектов, которые мы исполняем, — 109. По объемам финансирования республика находится в топ-15 по России», — сообщил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков на стратегической сессии, посвященной развитию сферы, передает ТАСС.

В нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» республика участвует с 2022 года.

«В 2022 году мы получили примерно 257 миллионов рублей, на которые исполнили 59 проектов, было создано более 220 мест размещения. В 2023 году сначала были освоены 33,3 миллиона рублей на пять проектов по развитию туристической инфраструктуры, а в дальнейшем республика получила еще 358 миллионов рублей, которые были направлены на строительство и обустройство туристических дестинаций», — уточнил глава министерства.

Шогенцуков также отметил, что для поддержки туротрасли местные власти выделяют средства и из регионального бюджета.

«В этом году уже получена и будет скоро распределяться республиканская субсидия 44 миллиона рублей, средства будут направлены на развитие событийного туризма и на дальнейшее развитие инфраструктуры отрасли», — добавил он.

В Кабардино-Балкарии на средства профильного нацпроекта были установлены и обустроены пляжи, круглогодичные бассейны, детские и спортивные комплексы, построены некапитальные средства размещения (кемпинги и автокемпинги).

В 2023 году республику посетили более 1,5 миллиона человек, на 26,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Количество средств размещения увеличилось на 58,5%, единовременно в регионе могут разместить 17,1 тысячи туристов и отдыхающих.