В Приморье появится туристический стандарт «Чайна Фрэндли»

Обеспечить качественные услуги для гостей из Китая, в том числе работу говорящего на китайском языке персонала, должен стандарт «Чайна френдли». Сейчас его внедряют в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства.

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Об этом губернатор Олег Кожемяко рассказал на собрании Российско-китайского делового совета, которое прошло в Москве. Он отметил, что Китай – это один из основных партнеров для края. После снятия ограничений, которые были введены во время пандемии COVID-19, это сотрудничество развивается с новой силой.

Ранее был возобновлен безвизовый режим для туристов и запущены авиарейсы из Владивостока в Харбин, Пекин и Далянь.

Напомним, что в Приморье появится вооруженная охрана в театрах и ТЦ.