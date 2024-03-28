Зачем туристы едут к Ленским писаницам в Якутии

В Республике Саха (Якутия) есть необычная достопримечательность - Ленские писаницы. Добраться до них можно только по зимней дороге. Поэтому у желающих увидеть их осталась лишь пара недель. Совсем скоро лед растает, и доступа к скалам, хранящим древние рисунки и письмена, не будет до глубокой осени, когда спадет вода на красавице-реке Лене…

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Многих туристов влекут в Якутию не только живописная природа и традиционное гостеприимство местного населения, но и желание измениться. Здесь есть места, где можно получить благословение, очиститься и возродиться к новой жизни. Специальных туристических маршрутов туда нет. Их надо искать, спрашивать о них у местных жителей. Но в последние годы паломничество к священным местам стало довольно популярным. Об этом свидетельствуют записи в блогах путешественников из разных регионов России.

Ленские писаницы - как раз одна из таких таинственных достопримечательностей. Это рисунки на скалах, которые повествуют о жизни древних людей.

Мне повезло оказаться в группе общественной организации "Силис" (это название можно перевести с якутского как "корень"). В ней состоят люди, интересующиеся руническим алфавитом, который долгие годы изучает писатель Андрей Кривошапкин-Айынга. Вместе с ними мы и отправились к трем сакральным местам на Лене, где сохранились наскальные рисунки. Туда многие годы ездили знающие люди, чтобы получить помощь духов и поменять что-то в своей судьбе.

Благословение духов

Первое место, которое мы посетили, - утес Айыысыт, расположенный недалеко от ямщицкого села Еланка Хангаласского района.

Айыысыт - это общее название богинь-покровительниц, способствующих деторождению и появлению приплода у домашних животных.

Здесь на скале изображена беременная лосиха. Место считается намоленным для желающих иметь потомство. Можно также испросить у духов благословения для своих детей и внуков.

Тропы к скалам нет. Приходится самим прокладывать ее, шагая гуськом по сугробу. Многие из посетителей прикасаются к скале, долго стоят, прижавшись к ней и о чем-то просят.

Мы проводим здесь традиционный якутский обряд благословения алгыс, как проводили его в старину. А после, оставив под скалой принесенные в дар угощения, направляемся к машинам. Навстречу идут другие туристы. По виду - не из нашего региона. Слышу, как высокая женщина в темных очках скептически говорит: "Да это же все новоделы, сделали специально, чтобы туристов привлекать".

Удивляюсь про себя. Можно ведь почитать труды исследователей Ленских писаниц. Сейчас на территории парка "Ленские столбы" таких рисунков около тысячи. А сколько еще их разрушилось вместе с известняковыми скалами? Сколько таится во множестве неисследованных и недоступных пещер? Да и, в конце концов, никто не берет денег за посещение этих мест. Люди просто верят и ездят. И многие, кстати, добиваются того, что просили.

Дом Дракона

Следующую остановку мы совершили у Пещеры Дракона возле села Батамай, почти напротив Ленских столбов.

Честно говоря, раньше я не слышала о том, чтобы в якутской мифологии присутствовали драконы. Но, похоже, кто-то из наших предков в них верил. Здесь расположен рисунок рыбы или неизвестного водного животного, похожего на ящерицу.

Писаница находится внутри пещеры на высоте, куда довольно сложно залезть. Но чего не сделаешь ради интересной фотографии? С помощью попутчиков удается забраться наверх, и передо мной предстает голубоватое изображение неведомого существа.

На другой стороне скалы еще одна интересная картина. Человек поднял руки. Над ним какие-то палочки. Андрей Кривошапкин-Айынга считает, что это изображение шамана. Место с большой и сильной энергетикой. Поэтому тропа сюда давно натоптана. Хотя подниматься на скалу страшновато.

В группе, кстати, было немало пожилых людей. Но все помогали друг другу, и им удалось благополучно справиться с восхождением. Перед отъездом все вместе вновь проводим алгыс.

Молитва о мире

Конечная наша остановка находилась возле села Синск. Здесь на скалах древние жители оставили рунические надписи. Расшифровать это послание пытались многие ученые. Андрей Кривошапкин-Айынга перевел его как "место, где свершилось волшебство, или великая молитва".

От выглянувшего солнца мгновенно начал таять снег. На склонах скал сразу становится скользко. Чувствуется, что еще немного - и пробраться к писаницам будет невозможно.

Сейчас же нам это удается. Желающие прикоснулись к древним надписям, развели костер, покормили духов. А после совершили третий алгыс, сотворенный во имя мира на всей Земле. Наверное, об этом сейчас просят во всех уголках нашей планеты.

Все путешествие заняло 14 часов. Выехав из Якутска в девять утра, к одиннадцати вечера мы вернулись обратно. Загоревшие от весеннего солнца, умиротворенные, сдружившиеся и очень счастливые.