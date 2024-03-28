Аэропорты просят не запрещать вход в терминалы без билетов из-за неудобства для туристов

Российские аэропорты просят не запрещать вход в терминалы людям без билетов. Такое ограничение планируют ввести с 1 сентября. Против него выступает ассоциация, которая объединяет крупнейшие воздушные гавани страны в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.

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По мнению управляющих компаний, эта мера приведет к сокращению неавиационных доходов как минимум на треть. А вот от беды не убережёт – злоумышленника, затеявшего что-то нехорошее, необходимость покупки билета не остановит. Тем более что у лоукостеров они достаточно доступны.

Как считают аэропорты, безопасность от нововведений, наоборот, пострадает, так как увеличится скопление людей на входных группах. Они и без того есть, а когда запрет заработает, все провожающие будут устраивать долгие прощания с пассажирами прямо на входе в аэропорт. Толкучка будет возникать и из-за тех, кто не будет знать о нововведении.

Безусловно, в своем обращении к Минтрансу аэропорты уповают совсем не на выпадающие доходы из своих бюджетов, а на неудобства, которые возникнут для туристов. И это тоже факт. Провожающие не смогут помочь дотащить сумки ни пожилым пассажирам, ни женщинам с детьми, ни людям с ограниченными возможностями, ни несопровождаемым детям.

«Шут с ними, сорванными спинами из-за чемоданов и даже с обмороженными встречающими своих близких в мороз на улице. Но как авторы этих правил, например, представляют себе получение багажа туристом, у которого сумки не прилетели его рейсом из-за ошибки авиакомпании?» – недоумевают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Пока позиция аэропортов на решение Минтранса не повлияла. Там уповают на то, что ограничения будут действовать только во время объявления третьего уровня безопасности, и называют такую меру временной. Однако вышеназванный режим, например, действует в крупнейших аэропортах страны в Москве и Петербурге уже больше года.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы с пониманием относятся к досмотрам после усиления безопасности в аэропортах Москвы.