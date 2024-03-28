В горном кластере Сочи ожидают роста потока туристов из арабских стран

Рост потока туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии ожидают в игорной зоне курорта "Красная поляна" летом 2024 года в связи с запуском чартерной программы полетов из столицы Бахрейна в Сочи, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Сейчас в "Красной Поляне" рассчитывают на туристов, которые будут прибывать из Манамы рейсами Gulf Air. По оценкам партнеров игорной зоны, на рейсах из Бахрейна может лететь значительное количество туристов из Саудовской Аравии - до 80%", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов в туристической области, арабские туристы летом традиционно едут отдыхать в места с более прохладным в этот период, чем на Аравийском полуострове, климатом.

"Сочинский приморский и горный кластеры представляют для них большой интерес в плане высокоуровневой инфраструктуры и климата, а наличие современной игорной зоны в "Красной Поляне" только усиливает привлекательность курорта для них. Туристы из арабских стран любят проводить время за игрой", - отмечают в АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров, в 2023 году игорную зону "Красная Поляна" посетили около 886 тыс. человек, из которых почти 58 тыс. иностранных гостей, преимущественно из Казахстана, Китая, Израиля, Индии и Турции.

Ранее пресс-служба авиагавани Сочи сообщала, что авиакомпания Gulf Air, планирует запустить чартерную программу полетов из столицы Бахрейна Манамы в Россию, а именно в Сочи с 3 июня. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A-321, вместимостью 166 пассажиров.