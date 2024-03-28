Турпоток в Крым восстанавливается после падения прошлого года

Спрос туристов на летний отдых в Крыму вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказал за "круглым столом" в "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В итоге черноморский регион может компенсировать падение 2023 года и принять до 6 млн туристов.

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"В прошлом году Крым снизил турпоток примерно на 25%, но результаты двух месяцев зимы показывают, что спрос на Крым вырос в два раза. Наверное, это позволит Крыму отыграть прошлогоднее падение и выйти на результат, где-то 5,5-6 млн туристов за 2024 год", - рассказал Ромашкин.

Он отметил, что по данным бронирований на лето Крым опять занимает второе место после Краснодарского края.

Лидирующий курортный регион России, по словам представителя АТОР, примет в этом году примет 6,5-7 млн туристов. На третьем месте по популярности сейчас находится район Кавказских Минеральных вод.

"Здесь мы ожидаем, наверное, турпоток в районе 2,5-3 млн туристов, включая самостоятельных", - отметил Ромашкин.

Он также добавил, что в первую пятерку входят еще Москва и Санкт-Петербург. Но это уже другой тип туризма - экскурсионные туры.