Спрос на морские курорты в России вырос на 40-60%

Спрос на черноморские курорты Анапа и Сочи в летнем сезоне этого года вырос на 40-60% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал за "круглым столом" в "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

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"Продано уже около 35% всего летнего размещения. Продажи идут хорошо, в январе в процентах было лучше, чем в 2023 году, январь по бронированиям на лето был рекордным. По некоторым направлениям, например, по Анапе, бронирования выросли на 60-70%, по центру Сочи примерно 40%, а по Адлеру - 70%", - сказал Ромашкин.

По его словам, сейчас темпы бронирования замедляются. Активные бронирования в январе были вызваны ожиданиями роста цен.

"Возможно, туристы ожидают, что на фоне повышенного спроса летом отели поднимут цены еще раз", - заметил он и добавил, что пока цены выросли примерно на 10-14%.

В санаториях региона Кавказских Минеральных вод продано около 60% мест. Как отметил Ромашкин, высока вероятность, что все места на лето будут проданы уже к 1 мая.